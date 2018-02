Elezioni | Mentana La7 | “Campagna elettorale? Troppo prevedibile La vera partita si

Elezioni - La7 e Mentana lanciano ‘Var Condicio’ : “Faremo la moviola contro la propaganda dei politici” : Sarà la “moviola” in campo di La7, contro le promesse di politici, leader e partiti in campagna elettorale, in vista delle Elezioni del 4 marzo. È stato il direttore del tg Enrico Mentana, insieme ad Andrea Salerno, a lanciare “Var Condicio”, la nuova striscia quotidiana in onda dal 5 febbraio, alle ore 19.15. “Cercheremo di capire se le promesse dei politici saranno suffragate dalle giuste coperture. Ma anche se ci ...

Elezioni - dura replica di Mentana all’Agcom : “Richiamo patetico e irrispettoso” : dura risposta del direttore del Tg La7, Enrico Mentana, all’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ) che aveva richiamato la sua testata per il mancato rispetto della par condicio in questo periodo di campagna elettorale. L’accusa: avere concesso troppo tempo a M5S e Lega in due edizioni del telegiornale a svantaggio di altri partiti....

Elezioni - Mentana : “Paragone e Carelli candidati M5s? Rispetto loro scelta - ma non la condivido” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, si pronuncia sulla scelta dei giornalisti Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli di candidarsi nelle fila del M5s alle prossime Elezioni politiche: “Ho sempre detto, in linea generale, di non capire la scelta di alcuni giornalisti che vanno in politica per due ragioni. Innanzitutto, ritengo che quello del giornalista è un mestiere più bello di quello del politico. ...