Elezioni | Grasso | “Di Maio? Inaffidabile | ha posizioni ondivaghe Mio modello? Piersanti

Elezioni 2018 - Prodi stronca Leu : "Non siete unitari". Ira di Grasso : Roma, 31 gennaio 2018 - Ieri, Matteo Renzi , dopo giorni di buriana, ha tirato il fiato. Di mattina si legge l'intervista rilasciata al Foglio in cui paragona «l'amico Paolo» , Gentiloni, a «una ...

Elezioni - Prodi : “Voterò il centrosinistra. Liberi e uguali non è per l’unità”. Grasso : “Siamo divisi per colpa di Renzi” : Sei mesi dopo aver spostato la sua tenda dal terreno del Pd, Romano Prodi la rimonta vicino al partito di Matteo Renzi. Un assist inaspettato, quello del Professore, che intercettato da Affari Italiani dice: “Liberi e uguali non è per l’unità del centrosinistra. Punto“. Il segretario dem e “il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l’unità del centrosinistra”, aggiunge l’ex ...

Elezioni - Grasso : “Il Pd perde perché ha cambiato volto. Spetta a noi tenere alti i valori di sinistra” : “È successo quello che avevamo previsto: il PD ha cambiato volto. Spetta a noi tenere alti i valori della sinistra e del centrosinistra. Altri hanno programmi diversi, si preparano per un futuro di alleanze con la destra. Noi no”. Lo scrive su twitter il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso. L'articolo Elezioni, Grasso: “Il Pd perde perché ha cambiato volto. Spetta a noi tenere alti i valori di sinistra” proviene da ...

Grasso : Elezioni come un flipper - e' contro la Costituzione : Roma, 25 gen. (askanews) 'Io sono per un rapporto tra elettore, eliggendo e eletto diretto. Sono per il proporzionale. Invece con questa legge elettorale è una specie di flipper, non si sa bene chi si ...

Elezioni - Grasso : 'Mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo' : "Ho in progetto di candidarmi sul plurinominale a Roma e a Palermo. Sul maggioritario vedremo". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, candidato premier di Liberi e Uguali. "Cercheremo di ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 : Di Maio ‘boom’ col 29% - Lega in calo - Grasso supera Meloni : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto Elezioni 2018: ultime notizie, Di Maio vola al 29%, calano Pd e Lega mentre Grasso batte Fratelli d'Italia(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 02:09:00 GMT)

Elezioni Lazio - l’annuncio di Piero Grasso : “Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti a governatore” : L’accordo nel Lazio tra Pd e LeU è a un passo. Dopo l’apertura degli scorsi giorni, la conferma è arrivata dopo l’incontro tra il leader di Liberi e Uguali, Piero Grasso, e il candidato dem Nicola Zingaretti. Ma l’intesa non piace a Civica Popolare, che critica la stretta di mano e chiede un “segnale di chiarezza” al Pd e agita lo spettro di uno strappo a livello nazionale. Il via libera all’appoggio al ...

Elezioni - Grasso : “Movimento 5 stelle ondivago - difficile capire le sue posizioni”. E a Boldrini risponde così : “Il nostro è un sistema proporzionale e valuteremo dopo le Elezioni quale sarà la situazione. Certo il Movimento 5 stelle è così ondivago, difficile capire le sue posizioni: quando riuscirà a dare un’esatta valutazione anche noi potremo fare le nostre”. Lo ha detto Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di Leu, nel corso de’“L’Intervista” di Maria Latella (in onda sui canali 100 e 500 di Sky e su Sky TG24, canale ...

Elezioni - Grasso apre a Zingaretti 'Nel Lazio può dare una svolta'. E ribadisce il no al Pd in Lombardia : 'I voti al Pd li ha levati Renzi quando ha cambiato la sua politica. Noi cerchiamo di recuperare i voti persi da Renzi, di chi non va più a votare, di chi per rabbia ha votato per i 5 stelle. ...