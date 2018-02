Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi in ospedale Il figlio Giacomo è malato | “Amica mia

Alessia Marcuzzi con Elena Santarelli in ospedale (FOTO) : Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi con i bambini malati in ospedale La sua Isola dei Famosi procede a gonfie vele. Prossima alla terza puntata del reality show di Canale 5, Alessia Marcuzzi incassa due ottimi risultati, dal punto di vista degli ascolti, per il programma targato Magnolia. Infatti anche l’ultimo appuntamento andato in onda lunedì sull’ammiraglia Mediaset ha ottenuto una media di 4.661.000 spettatori pari al 24.8% di share. Un ...

Elena Santarelli - COME STA IL FIGLIO GIACOMO?/ La showgirl consola una sua fan su Instagram : ELENA SANTARELLI, COME sta il FIGLIO GIACOMO? Su Instagram la showgirl dà nuovi aggiornamenti ai fan: "Ai suoi occhi nulla è cambiato, non dovete pensarci tristi"(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 00:13:00 GMT)

Elena Santarelli - come sta il figlio Giacomo?/ Nuove rivelazioni dalla showgirl : "Non dovete pensarci tristi" : Elena Santarelli, come sta il figlio Giacomo? Su Instagram la showgirl dà nuovi aggiornamenti ai fan: "Ai suoi occhi nulla è cambiato, non dovete pensarci tristi"(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:40:00 GMT)

Elena Santarelli figlio : come sta Giacomo? L’ultimo messaggio : Elena Santarelli: come prosegue la situazione del figlio? Il mese scorso Elena Santarelli ha pubblicato una foto di suo figlio Giacomo e ha comunicato di trovarsi di fronte ad un grande ostacolo. In sostanza la modella ha messo a conoscenza i suoi followers, senza scendere nei dettagli, di aver ricevuto una brutta notizia in merito al figlio. La […] L'articolo Elena Santarelli figlio: come sta Giacomo? L’ultimo messaggio proviene da ...

Elena Santarelli - il figlio Giacomo è malato/ Alessia Marcuzzi al suo fianco : “Non si infierisce su una madre” : Elena Santarelli, il figlio Giacomo è malato. Alessia Marcuzzi al suo fianco: “Non si infierisce su una madre”. Le ultime notizie sulla showgirl, moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:02:00 GMT)

Elena Santarelli - criticata sul web - attacca : 'Vergognatevi voi' : Del resto, aggiunge la Santarelli, anche se la puntata fosse stata in diretta, nessuno avrebbe avuto il diritto di criticarla: il mondo è pieno di donne che stanno accanto ai figli e allo stesso ...

Elena Santarelli / Il figlio sta male - lei torna in tv : la showgirl vicina alle donne che soffrono : ELENA SANTARELLI Vs gli Haters, la malattia del figlio è ormai nota ai suoi fan ma il ritorno in tv della showgirl accende la polemica: "pensa a tuo figlio!" ma lei risponde sui social(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 10:00:00 GMT)

Elena Santarelli/ Il figlio sta male - lei torna in tv : sui social anche tanti incoraggiamenti : Elena Santarelli Vs gli Haters, la malattia del figlio è ormai nota ai suoi fan ma il ritorno in tv della showgirl accende la polemica: "pensa a tuo figlio!" ma lei risponde sui social(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 00:23:00 GMT)

Elena SANTARELLI/ Il figlio sta male - lei torna in tv : parole d'ordine "normalità e serenità" : ELENA SANTARELLI Vs gli Haters, la malattia del figlio è ormai nota ai suoi fan ma il ritorno in tv della showgirl accende la polemica: "pensa a tuo figlio!" ma lei risponde sui social(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:40:00 GMT)

Elena Santarelli/ Il figlio sta male - lei torna in tv : Monica Leofreddi - “siamo in tanti a starvi vicino” : Elena Santarelli Vs gli Haters, la malattia del figlio è ormai nota ai suoi fan ma il ritorno in tv della showgirl accende la polemica: "pensa a tuo figlio!" ma lei risponde sui social(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:39:00 GMT)

Elena Santarelli in tv - commenti sui social : “Sei una cattiva madre”. Lei risponde : “Non sono in diretta - vergognatevi” : Qualche settimana fa aveva deciso di raccontare la malattia di suo figlio. Un momento difficile, drammatico, per lei e per la sua famiglia. Ieri sera Elena Santarelli è apparsa in tv nel programma Stasera tutto è possibile e i commentatori si sono subito scatenati accusandola di “lavorare invece di pensare al figlio malato“. Accuse pesanti, tanto che Elena stessa ha deciso di rispondere con una Instagram Story: “Non sono in ...

Elena Santarelli attaccata sui social lei risponde così : Elena Santarelli ieri sera era ospite al programma di Amadeus “Stasera tutto è possibile”, il programma è registrato e la Santarelli è stata presa di mira sui social alcuni l’hanno accusata di non essere una brava madre, perché in tv piuttosto che vicino al figlio malato. Ovviamente Elena Santarelli si infuria contro alcuni followers dopo le dure accuse ricevute. Qualche settimana ha deciso di raccontare del suo dramma e della malattia del ...

Elena Santarelli accusata : 'Sei una cattiva madre'. Lei risponde così : Elena Santarelli si infuria contro alcuni followers dopo le dure accuse ricevute. Dopo la partecipazione al programma Stasera tutto è possibile , alcuni l'hanno accusata di non essere una brava madre ,...

Elena Santarelli/ Il figlio sta male - lei torna in tv e monta la polemica : "pensa alla tua famiglia!" : Elena Santarelli Vs gli Haters, la malattia del figlio è ormai nota ai suoi fan ma il ritorno in tv della showgirl accende la polemica: "pensa a tuo figlio!" ma lei risponde sui social(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 13:14:00 GMT)