Dubai Tour 2018 | il percorso e le tappe Decide Hatta Dam | ma attenzione al vento

Ciclismo - La Wilier Triestina Selle Italia nella mani di Mareczko : ecco il roster per il Dubai Tour : ... corsa 2.HC organizzata da RCS Sport che si terrà dal 6 al 10 e che presenterà un percorso più esigente rispetto alle edizioni passate con l'arrivo impegnativo di Fujairah da aggiungere alla classica ...

Dubai Tour 2018 - i favoriti : Marcel Kittel per il tris - affare per velocisti? : Eccezion fatta per il 2014, prima edizione della corsa, il Dubai Tour è sempre stato vinto da un velocista. Negli ultimi due anni, ad imporsi, è stato il tedesco Marcel Kittel, mentre prima di lui, nel 2015, era stato Mark Cavendish a ottenere il primo posto nella classifica finale. In vista della quinta edizione, chi saranno i favoriti della breve corsa a tappe che prenderà il via il prossimo 6 febbraio? Non possiamo che partire, ovviamente, ...

Dubai Tour 2018 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Attesi tanti velocisti - esordio stagionale per Vincenzo Nibali (in aggiornamento) : Il prossimo 6 febbraio prenderà il via il Dubai Tour 2018. Un’ottima occasione per mettere chilometri nelle gambe in situazioni climatiche favorevoli pur in un periodo dell’anno avverso. Data la morfologia delle tappe, sono Attesi diversi grandi velocisti al via, a partire dal tedesco Marcel Kittel che si è imposto nelle ultime due edizioni. Kittel che, in inverno, ha cambiato squadra passando alla Katusha-Alpecin, mentre ...

Dubai Tour 2018 : programma - orari e tv. Le date della corsa a tappe negli Emirati : Il 6 di febbraio prenderà il via il Dubai Tour 2018, breve corsa a tappe che inaugurerà l’UCI Asian Tour 2018. Un’ottima occasione per tanti di migliorare la propria condizione correndo, migliorando il ritmo gara, al caldo. Delle cinque frazioni in programma, quattro sono destinate sulla carta a risolversi in volata e questo potrebbe portare diversi big delle volate, e tra questi anche tanti italiani, a giocarsi le proprie carte. La ...

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li la spunta su Rory McIlroy e vince l’Omega Dubai Desert Classic. 45esimi Bertasio e Molinari : Finale entusiasmante all’Omega Dubai Desert Classic. Il quarto giro sull’Emirates Golf Course della città degli Emirati Arabi Uniti è stato un Tourbillon di emozioni, tra Haotong Li e Rory McIlroy. A spuntarla alla fine è stato il cinese, già in testa prima delle ultime diciotto buche, ma non senza difficoltà. A contendergli la vittoria fino all’ultimo è stato il nordirlandese, che partiva un colpo indietro: i due hanno giocato ...

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li scavalca Rory McIlroy in testa all’Omega Dubai Desert Classic. Edoardo Molinari tra i migliori 30 : Un cinese vola in testa all’Omega Dubai Desert Classic, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Emirates Golf Course. Haotong Li ha piazzato un giro fantastico in 64 colpi (-8), senza alcuna sbavatura e con ben 8 birdie all’attivo, recuperando due posizioni e svettando al comando della leaderboard a quota -20. Alle sue spalle, però, resta minaccioso il ...

Golf - European Tour 2018 : secondo giro dell’Omega Dubai Desert Classic sospeso per nebbia e oscurità. Jamie Donaldson saldamente al comando : Il secondo giro dell’Omega Dubai Desert Classic, sul Golf Course della città degli Emirati Arabi Uniti, è stato interrotto per il sopraggiungere della nebbia a fine giornata e per la conseguente oscurità che ha reso impossibile proseguire il round. Molti giocatori stavano ancora completando le seconde diciotto buche, ma la maggior parte ha già terminato il giro. Tra questi Jamie Donaldson, rimasto al comando della classifica con una ...

Eurotour : a Dubai in vetta Donaldson - bene Edoardo Molinari : Roma, 25 gen. (askanews) Edoardo Molinari, 15esimo con 67 (-5) colpi, ha effettuato un buon primo giro nell'Omega Dubai Desert Classic (European Tour), che si sta disputando all'Emirates GC di Dubai ...

Golf - European Tour 2018 : score bassi all’Omega Dubai Desert Classic. Comanda Jamie Donaldson - Edoardo Molinari 15° : È iniziato quest’oggi l’Omega Dubai Desert Classic, sull’Emirates Golf Course della città degli Emirati. Nella prima giornata gli score sono stati molto bassi: il percorso ha offerto molto e i campioni presenti nel field ne hanno approfittato subito. In testa dopo diciotto buche troviamo Jamie Donaldson. Il gallese ha girato in 62 colpi, 10 sotto il par, trovando quattro birdie con un eagle nelle prime nove, ed altri cinque ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali sarà al Dubai Tour 2018. Primo test ufficiale per lo Squalo : Dopo il forfait forzato alla Vuelta San Juan a causa di un virus intestinale, Vincenzo Nibali ha ufficializzato la partecipazione all’Dubai Tour 2018, sarà dunque la breve corsa a tappe negli Emirati Arabi il Primo appuntamento ufficiale della stagione per lo Squalo, desideroso di presentarsi al top della forma in vista delle Classiche di primavera. Si tratterà di un banco di prova importante per il messinese: se quattro delle cinque tappe ...

Golf - European Tour. Sergio Garcia a caccia del bis nell’Omega Dubai Desert Classic. L’Italia punta in alto con ben sei atleti : L’European Tour 2018 resta negli Emirati Arabi per l’Omega Dubai Desert Classic (montepremi 3 milioni di dollari), in programma tra giovedì 25 e domenica 28 febbraio sul percorso par 72 dell’Emirates Golf Club. Dopo il trionfo dell’inglese Tommy Fleetwood nell’Abu Dhabi HSBC Championship, i migliori interpreti del circuito europeo torneranno in scena per contendersi l’ambito trofeo, sollevato al cielo un anno ...

Dubai Tour con 16 team al via : Sono 16 la squadre invitate alla 5ª edizione del Dubai tour di ciclismo in programma dal 6 al 10 febbraio. Nove fanno parte del World tour, cinque sono Professional continental, una Continental, ...

