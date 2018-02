“Donsah? Dormiva! E così non ha risposto a Mazzarri”

: #TorinoFC Retroscena Donsah, Cairo: «Mazzarri lo ha chiamato, lui dormiva» - gazzettaGranata : #TorinoFC Retroscena Donsah, Cairo: «Mazzarri lo ha chiamato, lui dormiva» - gazzettaGranata : #TorinoFC Cairo rivela: “Donsah? Lo abbiamo chiamato ma dormiva” - gazzettaGranata : #TorinoFC Cairo rivela: “Donsah? Lo abbiamo chiamato ma dormiva” - ILTOROSIAMONOI : Cairo:”Stiamo crescendo le cose iniziano a funzionare,Donsah?dormiva…” - GoalItalia : Retroscena di mercato rivelato da Cairo: 'Donsah? L'abbiamo chiamato ma non ha risposto, dormiva' ???? -

(Di venerdì 2 febbraio 2018) “Donsah?non haa Mazzarri” A volte è destino.anche nel mercato: un particolare può cambiare se non tutto sicuramente molto. Per esempio nella trattativa Torino-Donsah: non è detto che sarebbe andata diversamente, ma se il centrocampista rossoblù fosse stato sveglio… Perché? Il retroscena lo svela direttamente il presidente granata … L'articolo “Donsah?non haa Mazzarri” sembra essere il primo su NewsGo.