Ventinovesono statea Teheran per essersi mostrate in pubblico con il capo scoperto,ilimposto dal codice d'abbigliamento in vigore dalla rivoluzione islamica del 1979. "Turbavano l'ordine sociale", si legge nel comunicato della Polizia. Negli ultimi giorni sui social network vengono diffuse foto di ragazze eche si mostrano a capo scoperto nelle strade e con illegato a un bastone. Una campagna soprannominata del "mercoledì bianco", come il colore dei veli.(Di venerdì 2 febbraio 2018)