David Byrne crea la playlist 'The Beautiful Shitholes' con musica africana e caraibica in polemica con Donald Trump : Byrne " che non è la prima personalità del mondo della musica ad aver alzato la voce nei confronti dell'infelice uscita di Trump " prosegue additando anche l'intero Partito Repubblicano come ...

Donald Trump - il discorso sullo Stato dell'Unione : In questi giorni il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pronunciato il discorso sullo Stato dell’Unione. Nella sua lunga arringa, ha ampiamente sottolineato i meriti della sua amministrazione e ha lodato 'i miglioramenti e i progressi dell’economia americana' con la sua guida. Nel corso del suo intervento, ha ufficialmente dichiarato che 'non c'è mai Stato momento migliore per poter vivere il sogno americano'. Il tutto è durato almeno ...

Donald Trump lancia “un’America sicura - forte e orgogliosa” : “Un’America sicura, forte e orgogliosa”. E’ quella che vuole Donald Trump. Lo ha rivendicato nel suo discorso sullo Stato dell’Unione. L’intervento

La pornostar e Donald Trump - il giallo della firma sul comunicato : "Non è mia" - dice Stormy Daniels : Ospite dello show della Abc, 'Jimmy Kimmel Live' la star a luci rosse, 38 anni, smentisce l'autenticita' del comunicato diffuso poco prima dell'intervista in cui negava di aver mai avuto una relazione con il presidente. Gioca, quindi, sull'ambiguita': "Non so da dove sia venuto fuori"

Donald Trump convince gli americani : È stato il discorso sullo Stato dell'Unione più ricercato della storia su Google. È stato anche il più commentato di sempre su Twitter, con più di 4,5 milioni di tweet. È stato, inoltre, un discorso con cui Donald Trump ha convinto il popolo americano: i dati sono sorprendenti, se si considera il grado di popolarità che veniva assegnata al presidente americano dai sondaggi. La prima rilevazione di ...

Donald Trump - la faina a guardia del pollaio : Per avere un’idea di come opera Trump (e il governo al suo comando) basta rifarsi a Pierino la peste che “Una ne fa e cento ne pensa!”. Infatti è proprio così, persino quando fa cose buone (perlomeno in apparenza) come quella di avviare un po’ di autarchia al fine di incentivare le produzioni interne Usa, riesce a farlo con quella grazia che gli è tipica (l’elefante in cristalleria). E’ arrivato a Davos osannato da tutti (come è normale per ...

Usa - nuovo schiaffo a Donald Trump : il Senato respinge il ddl sull’aborto : Il Senato volta di nuovo le spalle a Donald Trump. La Camera alta ha respinto il disegno di legge che prevedeva il divieto di abortire dopo la ventesima settimana di gestazione: il provvedimento è stato bocciato con 51 voti a favore contro gli almeno 60 necessari per approvarlo, e 46 contrari. La Camera dei Rappresentanti aveva approvato il testo a ottobre. A nulla è servito l’appello del capo della Casa Bianca: “Studi scientifici ...

Grammy Awards 2018 - vince Bruno Mars e perde Donald Trump : Gli U2 hanno registrato un'esibizione di fronte alla Statua della Libertà: la band ha suonato Get Out of Your Own Way, un brano che è un invito a uscire dal proprio mondo e a lottare per la libertà , ...

Bruno Mars re dei Grammy Awards contro Donald Trump : E' Bruno Mars il re dei Grammy Awards 2018. Il cantante, nominato in sei categorie, ha portato a casa tutti i premi possibili: miglior album per '24k magic', record of the year e miglior canzone per '...

Donald Trump attacca Jay-Z : Con me la disoccupazione degli afroamericani è ai minimi storici : Il presidente degli Stati uniti Donald Trump sembra non aver digerito le parole di Jay-Z che nel corso di un'intervista rilasciata alla CNN aveva espresso la sua opinione sulle indiscrezioni secondo le quali Trump avrebbe definito "cessi di paesi" le nazioni africane dalle quali è più forte il flusso migratorio diretto negli USA."Tutti quanti si sono arrabbiati - ha dichiarato Jay-Z -. Rabbia a parte, le parole di ...

Donald Trump contro Jay-Z - botta e risposta sul razzismo per l’espressione “cessi di paesi” : La replica puntuta di Donald Trump contro Jay-Z e le sue accuse di ignoranza è arrivata via Twitter. Il magnate che un anno fa si è insediato alla Casa Bianca con grande sorpresa di tutti continua ad avere un rapporto per nulla semplice con diverse celebrità, quasi tutte schierate contro le politiche della sua amministrazione. L'ultimo in ordine di tempo a criticare le sue scelte era stato Jay-Z, che in un'intervista alla CNN sabato 27 ...

Donald Trump contro Jay-Z : "Ditegli che la disoccupazione tra i neri è ai minimi storici" : Jay-Z pare tra i favoriti in vista della notte dei Grammy ma, intanto, incassa le critiche del presidente Usa Donald Trump. "Qualcuno per favore informi Jay-Z che grazie alle mie politiche, è stato appena comunicato che la disoccupazione dei neri è al tasso più basso mai registrato", ha scritto Trump su Twitter.Il presidente Usa ha aggiunto: "La nostra economia è migliore di quanto non sia stata da molti decenni. Le ...

Donald Trump : "L'accordo di Parigi sul clima? Rientrerei solo con modifiche sostanziali" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe disposto a rifirmare l'accordo di Parigi sul clima, ma solo se conterrà modifiche sostanziali. Lo ha detto nell'intervista concessa al giornalista britannico Piers Morgan, a Davos, per l'emittente britannica Itv, di cui sono stati anticipati alcuni stralci.Il presidente Trump, che nel giugno 2017 ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dagli accordi di Parigi sul clima perché ...

L’economia corre e Donald Trump mostra i muscoli : Donald Trump ha iniziato il secondo anno di presidenza con un’economia in crescita e una politica estera determinata, destinata a mettere in difficoltà gli avversari e a dura prova gli alleati. La crescita delL’economia è descritta dagli indici record di Wall Street, dai progressi del Prodotto interno lordo e dal ritorno di ingenti capitali dall’es...