Domenica In | flop delle sorelle Parodi Antonella Clerici tornerà dopo averlo condotto

Antonella Clerici a Domenica In?/ Flop di Cristina e Benedetta Parodi : la conduttrice pensa a Sanremo Young : Antonella Clerici potrebbe condurre Domenica In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione Flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:05:00 GMT)

ANTONELLA CLERICI A Domenica IN?/ Flop di Cristina e Benedetta Parodi : addio a La prova del cuoco di venerdì : ANTONELLA CLERICI potrebbe condurre DOMENICA In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione Flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:47:00 GMT)

Antonella Clerici a Domenica In?/ Solo lei può salvare il flop delle Parodi : l'ultima gaffe della conduttrice : Antonella Clerici potrebbe condurre Domenica In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:40:00 GMT)

ANTONELLA CLERICI A Domenica IN?/ Solo lei può salvare il flop delle Parodi : il ricordo di Oliver ancora vivo : ANTONELLA CLERICI potrebbe condurre DOMENICA In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:14:00 GMT)

ANTONELLA CLERICI A Domenica IN?/ Solo lei può salvare gli ascolti dopo il flop di Benedetta e Cristina Parodi : ANTONELLA CLERICI potrebbe condurre DOMENICA In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:03:00 GMT)

Massimo Giletti umilia Cristina Parodi dopo il flop di Domenica In : ecco perché Video : #Massimo Giletti continua a togliersi i sassolini dalle scarpe contro la Rai e la Domenica In di Cristina Parodi [Video] che da quest'anno ha preso il posto della sua Arena Domenicale in onda per oltre dieci anni nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Come ben saprete, infatti, quest'anno la Rai ha scelto di chiudere la trasmissione di Massimo Giletti che da anni ormai assicurava una media di oltre 4 milioni di spettatori a settimana ...

PAOLO FOX / Oroscopo di oggi 21 gennaio 2018 : Vergine in difficoltà nel lavoro - Domenica flop : Oroscopo PAOLO Fox, oggi domenica 21 gennaio 2018: previsioni segno per segno. Il Capricorno non si deve accontentare, Sagittario in difficoltà, Capricorno in attesa di novità importanti.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:02:00 GMT)

Carmen Russo/ Torna in televisione dopo il flop al Grande Fratello Vip (Domenica In) : Video, Carmen Russo, ospite a Domenica In, ripercorre alcuni aspetti della sua vita privata e parla di un argomento delicato come l'adozione delle coppie gay.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:20:00 GMT)

Flop di Domenica In - c'è crisi tra le sorelle Parodi? Ecco la foto che svela la verità : Dopo il pesante Flop di Domenica in e il ridotto spazio di Benedetta Parodi durante la trasmissione, la sorella minore di Cristina lascia il programma? Ecco la foto che svela il dettaglio sul futuro ...

Flop a Domenica In - ecco chi potrebbe sostituire le Parodi Video : Il programma #Domenica In sembra proprio non riuscire a prendere il volo con gli ascolti e così dalla Rai sono trapelate le prime indiscrezioni su un possibile cambio di conduzione Domenicale. Chi potrebbe prendere il posto delle #sorelle Parodi? Per ora è solo un'idea Hanno iniziato insieme la conduzione di Domenica In, ma si sono poi ritrovate con il tempo a stare sempre più tempo da sole; Benedetta è stata la sorella che ha totalizzato meno ...

Flop a Domenica In - ecco chi potrebbe sostituire le Parodi : Il programma Domenica In sembra proprio non riuscire a prendere il volo con gli ascolti e così dalla Rai sono trapelate le prime indiscrezioni su un possibile cambio di conduzione Domenicale. Chi potrebbe prendere il posto delle sorelle Parodi? Per ora è solo un'idea Hanno iniziato insieme la conduzione di Domenica In, ma si sono poi ritrovate con il tempo a stare sempre più tempo da sole; Benedetta è stata la sorella che ha totalizzato meno ...

Nuovo flop Domenica In - ma D'Urso fa un regalo alle sorelle Parodi : cosa accadrà Domenica prossima : Non è bastato aggiungere un altro autore al programma di Rai Uno, Domenica in fa di Nuovo flop e raggiunge l'ennesimo Nuovo record negativo di ascolti. Lo share è impietoso ma, nonostante il brutto ...

Domenica In - un altro flop : gli ascolti vanno a picco : Ancora una volta è record negativo per Domenica In e le sorelle Parodi. Benedetta e Cristina restano inchiodate al muro del 10 per cento di share e dopo questa ultima puntata fanno registrare nuovamente il loro record negativo. Il contenitore pomeridiano della Domenica di Rai Uno ha fatto registrare un altro record negativo al 10,7 per cento. Un tracollo che di fatto segnala come i cambiamenti apportati all'interno del programma di fatto ...

Maurizio Costanzo e il flop Domenica In : "C'è un deficit autoriale - manca la logica" : Maurizio Costanzo, intervistato sul gruppo Qn, parla di Domenica In delle sorelle Parodi, facendo un'analisi dei motivi che hanno fatto sì che il programma Domenicale di Rai1 traballasse fin dalla sua messa in onda, con molti cambiamenti nel corso delle puntate Domenicali. E sospeso per una settimana, per lasciare spazio alla Formula 1. Nel programma c'è un deficit autoriale che incide su tutto. Da sole Cristina e Benedetta hanno ...