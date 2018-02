Discovery Eurosport misurerà l' audience delle Olimpiadi Invernali cross-canale in tutta

Rai - cda approva accordo con Discovery / Eurosport per Olimpiadi Invernali 2018 : Il Consiglio di Amministrazione Rai, riunitosi oggi sotto la presidenza di Monica Maggioni, ha approvato, su proposta del Direttore Generale Mario Orfeo, l’accordo con Discovery per l’acquisizione dei diritti radiotelevisivi in chiaro delle Olimpiadi Invernali del 2018 in Corea, che la Rai trasmetterà quindi dopo 8 anni di assenza. Inoltre, il Cda ha approvato lo schema negoziale per le Olimpiadi estive del 2020 in Giappone. ...