Diritti umani non solo in campagna elettorale | sono impegno morale e civile

Cina-Regno Unito : i media di Pechino elogiano May per la scarsa pressione sui Diritti umani : ... concentrandosi invece sulla "collaborazione pragmatica" tra il suo paese e la seconda economia globale. "Alcuni media occidentali continuano ad ossessionare May affinché critichi Pechino, nel ...

Corea del Nord - il libro bianco di Kim : “Gli Stati Uniti violano i Diritti umani : razzismo - discriminazione e misantropia” : “Gravi violazioni dei diritti umani” macchiano la reputazione della più grande democrazia del mondo. E’ quanto sostiene Pyongyang nell’ultimo “libro bianco sulle violazioni dei diritti umani negli Usa” pubblicato mercoledì dalla Korean Central News Agency, l’agenzia di stampa statale NordCoreana. Il documento, prodotto dall’Institute of International Studies in the Democratic People’s Republic of Korea e fatto circolare dalla missione ...

Arresti e Diritti umani - il controverso cammino saudita verso le riforme : Sospendere l'Arabia saudita dalla Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani , la cui nomina, anche nel panel dedicato alla tutela delle donne, aveva già suscitato un coro di polemiche, . È ...

Lecito usare Gesù e Maria negli spot : lo dice la Corte dei Diritti umani di Strasburgo : La Corte europea dei diritti umani difende l’uso di simboli religiosi nelle pubblicità. Tutto è nato dalla decisione della Lituania di multare un’azienda per una pubblicità considerata «blasfema»: «Non si può limitare la libertà di espressione»

AMERICA - La Corte Interamericana dei Diritti umani non può imporre la legge sul matrimonio omosessuale ai paesi membri : Secondo l'avvocato, "se l'amore è ciò che conta, stiamo rinunciando al diritto, perché il diritto è una scienza prescrittiva di ciò che deve essere, che genera protezioni oggettive basate sulla ...

Globalizzazione - Diritti umani e clima a COOPERA : Cosa fa l'Italia per uno sviluppo economico e una Globalizzazione più equa? Come difendiamo i diritti umani e combattiamo il cambiamento climatico? Sono i temi che saranno sviluppati a COOPERA, la ...

Papa : contro mapuche ingiustizie e violazione di Diritti umani : Roma, 17 gen. (askanews) - "In questo contesto di ringraziamento per questa terra e per la sua gente, ma anche di sofferenza e di dolore, celebriamo l'Eucaristia. E lo facciamo in questo aerodromo di ...

Grossi - nella Costituzione possibilità espansive per i Diritti umani : Nell'epoca postmoderna, la Costituzione con i suoi 70 anni di età, conserva il ruolo di presidio dei diritti del cittadino, della persona umana . E ha, di certo, possibilità espansive, per molti anni ...

Damiano Tommasi a capo della Figc? Il successo non sarebbe solo del calcio - ma dei Diritti umani : Il calcio ha una grande voce. Il calcio sa parlare a tutti, senza barriere di età, di nazionalità, di condizione sociale. Ce ne rendiamo conto noi che frequentiamo il calcio di base. Figuriamoci quello mainstream, quello che riempie gli stadi, quello che tiene milioni di persone attaccate alle televisioni. Questa voce non può permettersi di restare confinata nei campi da gioco. Non può permettersi un’assoluta autoreferenzialità. Deve saper ...

Zoffrak sarà un gioco di ruolo per simulare guerre e Diritti umani : Roma – Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, è intervenuta durante la presentazione del progetto ‘Responsabilità di proteggere’: “Tramite il gioco di ruolo... L'articolo Zoffrak sarà un gioco di ruolo per simulare guerre e diritti umani su Roma Daily News.

Scuola e Diritti umani - 'Responsabilità di proteggere' : Stamani, alle 9, a Roma, presentazione del progetto " Responsabilità di proteggere " per coloro che frequentano le #scuole secondarie di secondo grado. Presenti Valeria Fedeli, ministra dell'...

Iran - le torture di Stato compromettono i Diritti umani Video : Gli attivisti per i #diritti umani in Iran hanno sollevato preoccupazioni per gli arresti di massa, durante una delle più grandi proteste del Paese. Almeno 21 persone, infatti, sono morte dopo una serie di violenti scontri tra manifestanti e guardie di sicurezza, mentre più di 1.000 persone, tra cui almeno 90 studenti, sono state arrestate. Due membri del parlamento Iraniano, vicino al campo riformista, hanno confermato la morte di un detenuto, ...