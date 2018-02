Di Maio contro i braccialetti Amazon | ' È colpa del Jobs Act e del Pd che lo ha votato'

Salvini contro Di Maio : "E' un democristiano" : "Il mio avversario è Renzi. Di Maio è solo un democristiano, ormai parla come Cetto La Qualunque. Non mi stupisce che Grillo e Di Battista abbiano preso le distanze". Lo sostiene, in un'intervista a 'La Stampa', il leader della Lega, Matteo Salvini che esclude intese coi Cinquestelle e aggiunge: "credo che non governeranno mai". Salvini spiega di puntare, oltre ad essere il premier, ...

Giorgia Meloni contro Luigi Di Maio : 'Nella city per rassicurare l'alta finanza. Ma non è nemico dei poteri forti?' : Tra le notizie del giorno, quella di Luigi Di Maio nella city, a Londra, per 'rassicurare' il mondo della finanza. Sembra una barzelletta, ma non lo è. E di sicuro non lo è per Giorgia Meloni , che coglie l'occasione per triturare il candidato premier M5s. Lo fa su Facebook, dove si domanda: '...

M5S : attivista contro Di Maio - 'Sui taxi del mare l'hai toppata' ma viene attaccato sui social (2) : (AdnKronos) - Arcangela Savarino scrive ad Alì Listì Maman: "Mi dispiace che tu venga attaccato da persone che sono convinte che fare parte di un movimento o un partito voglia dire non criticarlo ed essere sempre d'accordo su tutto, al punto di difendere l' indifendibile. C'è bisogno di lucidità di

Saviano contro Di Maio : 'Disse che Ong sono taxi del mare - ora nega' - : Lo scrittore attacca il candidato premier M5s che in un'intervista all'agenzia Dpa ha smentito alcune sue dichiarazioni dello scorso aprile sui salvataggi dei migranti. E chiede al pm di Catania: "Che ...

Ong - Saviano contro Di Maio : “Disse che sono taxi del mare - ma adesso nega”. E linka il post del 21 aprile 2017 : Si rivolge a Carmelo Zuccaro domandandogli che fine abbia fatto l’indagine sulle ong, quindi punta il dito contro Luigi Di Maio che ha rinnegato la definizione “taxi del mare” affibbiata lo scorso aprile alle organizzazioni che si occupano del salvataggio dei migranti che tentano la traversata del Mediterraneo verso le coste italiane. Con un post su Facebook Roberto Saviano ha riaperto il fronte della polemica sulla gestione ...

Di Maio contro Sgarbi - Bellanova contro D’Alema : le sfide dei leader nei collegi Boschi a Bolzano : studierò tedesco|Video : La battaglia di Gentiloni nel centro di Roma. Scontro Casini-Errani. Sgarbi contro Di Maio nella sua Pomigliano. Ecco la mappa dei candidati

Elezioni - Di Maio contro Sgarbi - Paragone contro Bossi : le sfide tra "big" nei collegi uninominali : Luigi Di Maio contro Vittorio Sgarbi, Gianluigi Paragone vs Umberto Bossi, Paolo Gentiloni contro Luciano Ciocchetti. E poi ancora Matteo Renzi che sfida l'ex renziano Nicola Cecchi, Pier Carlo...

Razzi (FI) contro Di Maio : “Io non non ho studiato. Lui sbaglia il congiuntivo e vuole fare il premier” : Antonio Razzi (FI) durante l’ultima puntata di Non è l’arena (La7) torna sul tema del congiuntivo e attacca Di Maio: “Io ho sempre detto di non essere laureato. Di Maio invece che vuole fare il capo del Governo e sbaglia il congiuntivo non va bene” L'articolo Razzi (FI) contro Di Maio: “Io non non ho studiato. Lui sbaglia il congiuntivo e vuole fare il premier” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Razzi si scaglia contro Di Maio : «Parlassi l’italiano come lui mi vergognerei» : «Almeno io ho fatto 41 anni di lavoro in Svizzera, quello quando c...o ha lavorato?». «Non sono l’ultimo della classe, quante ne sento io di fregnacce»

Fico contro Siani a Napoli. La carica dei big M5s nei collegi uninominali. Anche Di Maio in campo : Anche se, fonti M5s, riferiscono che molti saranno interni al mondo pentastellato. Per esempio Roberto Fico, già capolista nel proporzionale, sfiderà nel collegio Vomero-Arenella il candidato Pd ...