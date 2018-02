Deutsche Bank perde ancora - pressing su Draghi 'ultima speranza' : Economia a parte, la moral suasion di Deutsche Bank apre la prospettiva di un pressing anche politico da parte della Germania per arrivare al rialzo dei tassi. Per Messori, però, è difficile dire se ...

Deutsche Bank soffre perdita di $2 - 75 miliardi in IV trimestre - pesano oneri riforma fiscale Trump - : Brutte notizie per il colosso bancario tedesco Deutsche Bank, che ha riportato nel quarto trimestre del 2017 una perdita netta di 2,2 miliardi di euro, decisamente peggio del rosso di 1,25 miliardi di ...

Deutsche Bank chiude un altro anno in perdita. Titolo a picco in Borsa : TeleBorsa, - Pessimo avvio di seduta per Deutsche Bank , che sta cedendo oltre 5 punti percentuali sulla Borsa di Francoforte. A scatenare la fuga dal Titolo il bilancio pubblicato in mattinata che ha ...

Deutsche Bank dovrà pagare negli Stati Uniti una multa di 70 milioni di dollari per aver cercato di manipolare un tasso di interesse : Deutsche Bank, la più importante banca tedesca, dovrà pagare negli Stati Uniti una multa di 70 milioni di dollari (56 milioni di euro) per aver cercato di manipolare un tasso di interesse sul quale sono indicizzati dei prodotti derivati in The post Deutsche Bank dovrà pagare negli Stati Uniti una multa di 70 milioni di dollari per aver cercato di manipolare un tasso di interesse appeared first on Il Post.

Movimento negativo per Deutsche Bank : Seduta in ribasso per la prima banca tedesca come assets , che mostra un decremento dell'1,92%. La tendenza ad una settimana di Deutsche Bank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX30 . Tale ...

Crollo Bitcoin dopo maxi furto da 500 milioni dollari. Deutsche Bank : state alla larga da criptovalute : Teleborsa, - L'inizio di settimana è in calo per il Bitcoin : la criptovaluta scende a 11.153 dollari con una flessione di oltre 4 punti percentuali, complice la notizia, diffusa la scorsa settimana, ...

Deutsche Bank : il toro può farcela anche senza banche centrali : ... da un decennio a questa parte, hanno messo in atto politiche di sostegno e stimolo all'economia. Una presenza talmente rassicurante che ha permesso un rally continuato che non si è fatto spaventare ...

Campari in rosso dopo la bocciatura di Deutsche Bank : (Teleborsa) - Giornata negativa per Campari , che a Piazza Affari presenta una flessione dell'1,64% sui valori precedenti dopo la bocciatura di Deutsche Bank . Gli analisti della banca d'affari hanno ...

Pasta - più export per Di Martino : 5 mln da Sace e Deutsche Bank : Un finanziamento di 5 milioni di euro da Sace (gruppo Cdp) e Deutsche Bank allo storico Pastificio Di Martino per aumentare la sua quota di export. Il prestito, che mira a sostenere i costi per l'...

Con Sace e Deutsche Bank la pasta di Gragnano cresce nel mondo : Roma, 17 gen. (askanews) Sace, che insieme con Simest costituisce il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del gruppo Cdp, e Deutsche Bank hanno perfezionato un'operazione di finanziamento da ...

La Bce chiede più capitale anche alla Deutsche Bank : La Bce chiede più capitale a Deutsche Bank, il colosso bancario tedesco spesso nel mirino del credito (e della politica) italiana per via della sua forte esposizione in derivati e titoli illiquidi, considerati dai nostri banchieri altrettanto "tossici" quanto la montagna di Npl che zavorra il settore del ...