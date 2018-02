Debutto per l' Orchestra giovanile Alpina

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Debutto da dimenticare per il Setterosa. L’Ungheria vince 11-9 : Esordio peggiore non poteva esserci. Le facce deluse delle azzurre all’uscita dalla vasca “Nea Lonia” di Volos (Grecia) dicono tutto: il Setterosa, forse appesantito dal lungo raduno (ricco di grandi prestazioni) svolto pochi giorni fa in Australia, esce sconfitto per 11-9 con l’Ungheria nel debutto nella nuova competizione continentale di Pallanuoto femminile, l’Europa Cup. Non un match facile sulla carta, ma nel ...

LIVE – Europa Cup pallanuoto femminile 2018 : Italia-Ungheria in DIRETTA 1-1. Debutto per il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro dell’Europa Cup di pallanuoto femminile 2018. A Volos, in Grecia, c’è subito l’esordio per la nazionale italiana guidata da Fabio Conti: il Setterosa sfida al Debutto alle 18 l’Ungheria, in un match che vede ovviamente super favorite le azzurre, reduci da un common training trionfale in Australia con la nazionale oceanica (tre vittorie in tre amichevoli a Perth). ...

LIVE – Europa Cup pallanuoto femminile 2018 : Italia-Ungheria in DIRETTA. Debutto per il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro dell’Europa Cup di pallanuoto femminile 2018. A Volos, in Grecia, c’è subito l’esordio per la nazionale italiana guidata da Fabio Conti: il Setterosa sfida al Debutto alle 18 l’Ungheria, in un match che vede ovviamente super favorite le azzurre, reduci da un common training trionfale in Australia con la nazionale oceanica (tre vittorie in tre amichevoli a Perth). ...

Ciclismo - Nairo Quintana pronto per l’esordio stagionale! Attesa per il Debutto in Colombia : Nairo Quintana è pronto per il suo debutto stagionale. Il Colombiano farà il proprio esordio alla Colombia Oro y Paz, piccola corsa a tappe che si svolgerà nel suo Paese natale. A comunicarlo è stata la Movistar che ha così annunciato la presenza del suo capitano nella nuova competizione in programma dal 6 all’11 febbraio. Ad affiancare il vincitore della Vuelta di Spagna e del Giro d’Italia saranno il fratello Dayer e Winner ...

Testo di Rivederti di Mario Biondi a Sanremo 2018 per il Debutto nella categoria Big : Rivederti di Mario Biondi a Sanremo 2018 segna il debutto dell'artista nella categoria Big. Non è questa la sua prima volta sul palco del Teatro Ariston, ma non si era mai presentato in gara da solo. Il 2018 è quindi l'anno giusto per la sua prima volta in gara, dopo aver duettato con Amalia Grè nel 2007 e con Karima Ammar nel 2009 in Come in ogni ora, quando la giovane artista partecipò alla Sezione Giovani. Un arrivo molto strano, il ...

Sanremo 2018/ Claudio Baglioni si affida a Fiorello per il Debutto : Sanremo 2018, colpaccio di Claudio Baglioni: Fiorello sarà presente al Teatro Ariston in qualità di ospite durante la prima serata. A Edoardo Leo il Dopofestival.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 05:10:00 GMT)

Coppa Italia 2018 - Milan-Lazio : le probabili formazioni. Cutrone verso la conferma. Inzaghi lancia Felipe Anderson. Debutto per Caceres : Dopo il 2-1 di campionato, Milan e Lazio si ritrovano ancora a San Siro per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una partita fondamentale per entrambe, desiderose di giocarsi uno degli obiettivi stagionali. Saranno i rossoneri a poter beneficiare del fattore campo nel primo dei due incontri, ma i biancocelesti sono decisi a vendicare la sconfitta di campionato. Gennaro Gattuso cambierà inevitabilmente qualcosa rispetto ...

Suzuki - è tutto pronto per il Debutto della SV650X : La SV650X è finalmente pronta a debuttare nelle concessionarie Suzuki. Questo modello si va a inserire nel cuore di uno dei segmenti più vivaci del mercato, quello delle café racer. COM'è FATTA - ...

Nic Cester a Radio2 Live : per il Debutto italiano ha scelto gli studi di Radio2 : Nic Cester a #Radio2Live sarà anche in streaming su Radio2.rai.it, in diretta su Facebook e con contenuti speciali anche su Twitter e Instagram, oltre che fruibile sulla app di RaiPlay Radio . SOCIAL ...

C'è Posta per te/ Pagelle e video seconda puntata : Boom di ascolti per Maria - ancor meglio del Debutto : Il meglio e il peggio della seconda puntata di C'è Posta per te. Il video dell'abbraccio tra Giuseppe, i suoi figli e Giulia Michelin. Finale lieto per Ester e Daniele.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Il Quintetto Ghedini da Cuneo per il nuovo Debutto di "Accademie in Valle" : L'undicesima edizione di Accademie in Valle inaugura la nuova stagione concertistica sabato 20 gennaio alle 21 presso la sala incontri del Parco naturale del Marguareis di Chiusa di Pesio (Cuneo) con ...

Uomini e donne / Mariano Catanzaro pronto per il suo Debutto (Trono Classico) : Uomini e donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi presto eliminato? Sara Affi Fella "rifiuta" l'esterna con lui ma questo gesto potrebbe costargli caro...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:21:00 GMT)

Pagamenti - l'evoluzione si chiama 'Apple Pay' : il Credito Cooperativo Romagnolo la porta al Debutto : Il Credito Cooperativo Romagnolo porta al debutto 'Apple Pay', il sistema che consente di pagare avvicinando il proprio dispositivo mobile ai Pos contactless e di fare acquisti tramite app e siti di e-...

Vuelta San Juan 2018 - prima corsa per Vincenzo Nibali! Lo Squalo fa il suo Debutto nell’amata Argentina : Vincenzo Nibali è pronto per l’attesissimo debutto stagionale. Il 2018 dello Squalo sta per iniziare: si ripartirà dall’amata Argentina, Paese tanto caro al siciliano che ha spesso incominciato le proprie annate correndo in Sudamerica. La musica non cambia questa volta, la marcia di avvicinamento al Tour de France scatterà alla Vuelta a San Juan, piccola corsa a tappe in programma dal 21 al 28 gennaio: sette tappe per iniziare a ...