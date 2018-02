Daniele Bossari | ' Se fossi uscito dal Grande Fratello Vip Filippa doveva raccogliere i

A Gulp Music Emma Marrone - a Verissimo Filippa Lagerback e Daniele Bossari - a Tv Talk Paola Perego ed Elisa Isoardi… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 3 febbraio. Ospite di Gulp Music del 3 febbraio 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. Emma Marrone presenta il nuovo album Essere qui, i video e risponde alle domande che i fan le hanno rivolto attraverso i social network […] L'articolo A Gulp Music Emma Marrone, a Verissimo Filippa Lagerback e Daniele Bossari, a Tv Talk Paola Perego ed Elisa ...

Filippa Lagerback : «Quando volevo lasciare Daniele Bossari» : Il Grande Fratello Vip ha fatto davvero bene a Filippa Lagerback e Daniele Bossari, ma non c’entra solo la riconquistata popolarità. Perché se è vero che il programma ha dato a lui una nuova opportunità lavorativa (oggi è opinionista all’Isola dei Famosi) e valorizzato la presenza silente di lei a Che Tempo Che Fa, è anche vero che ha acceso i riflettori su una storia d’amore gelosamente custodita per anni. LEGGI ...

Festivalbar 2018 con Daniele Bossari : le ultime indiscrezioni sull’atteso ritorno in TV : Festivalbar 2018 con Daniele Bossari potrebbe ben presto divenire realtà. Lo anticipa Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, ipotizzando un ritorno concreto della kermesse canora estiva cult degli anni 90, che in TV potrebbe occupare le reti Mediaset. A capo della nuova ed attesa edizione di Festivalbar ci sarebbe, secondo ciò che si legge sullo stesso settimanale, Daniele Bossari. Sulle pagine di Oggi si legge: “Il ...

Daniele Bossari rinnega i talent : «Sono potenziali fabbriche d’illusioni» : Daniele Bossari “Penso che più che i reality, siano i talent delle potenziali fabbriche d’illusioni“. Voi vi chiederete: da chi arriva l’ennesima crociata contro Amici, X Factor e compagnia bella? La risposta, tanto per restare in tema, suona come una stonatura: da Daniele Bossari, ovvero colui che nel mondo dei talent show ci ha ’sguazzato’ per diverse stagioni. In un’intervista rilasciata al sito ...

Daniele Bossari verso un nuovo programma dopo l’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: arriva un nuovo progetto per Daniele Bossari? Omaggiato da Mara Venier e da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari sembra essere una delle rivelazioni dell’Isola dei Famosi 2018. Il trionfatore del Grande Fratello Vip 2 ha conquistato il pubblico del reality di Canale5 con i suoi modi gentili e il racconto onesto dei momenti difficili vissuti dopo il boom di popolarità degli anni ’90. Ora per il compagno di Filippa ...

Daniele Bossari : 'Se uscivo dal GFVip Filippa doveva raccogliere i pezzi. Non rimarrò intrappolato nel mondo dei reality' : Dal Gf all'Isola però non rimarrà intrappolato in questo mondo: 'Nel mondo dei reality? Giammai! Sono state due esperienze, una conclusa, l'altra appena iniziata, che mi stanno facendo scoprire molte ...

Mara Venier/ Daniele Bossari? Avrei potuto innamorarmi perdutamente di lui (Isola Dei Famosi 2018) : Mara Venier, opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, pronta a sbarcare in Honduras come guest star? Tesse le lodi di Daniele Bossari con cui c'è un feeling molto speciale(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:23:00 GMT)

L’Isola dei Famosi : Daniele Bossari smaschera la Henger? : Eva Henger nella bufera all’Isola dei Famosi: la rivelazione di Daniele Bossari E’ da poco iniziata la seconda puntata de L’Isola 13, e ci sono già state innumerevoli polemiche. Cosa è successo? Alessia Marcuzzi si è collegata immediatamente con l’Honduras per parlare con i due nominati di questa settimana: Eva Henger e Marco Ferri. E in questa circostanza la famosa ex attrice di film per adulti ha fatto una clamorosa ...