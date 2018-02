Dal Teatro Metastasio un bando per registi neodiplomati - Teatro e Critica

Lina Sastri al Teatro Sala Umberto Dall’8 febbraio : Un racconto libero della vita artistica di Lina Sastri, dal debutto in Masaniello alle prime esperienze teatrali con Eduardo e Patroni Griffi, dal cinema alla... L'articolo Lina Sastri al Teatro Sala Umberto dall’8 febbraio su Roma Daily News.

Arturo Brachetti Dal 7 febbraio al Teatro Sistina : Dopo il debutto internazionale a Parigi, da mercoledì 7 a domenica 18 febbraio, arriva al Teatro Sistina il nuovo atteso One Man Show di Arturo... L'articolo Arturo Brachetti dal 7 febbraio al Teatro Sistina su Roma Daily News.

Biagio Antonacci a Sanremo 2018 in un ruolo “inedito” - il messaggio per Claudio Baglioni Dal Teatro Ariston : La presenza di Biagio Antonacci a Sanremo 2018 tra gli ospiti del Festival targato Baglioni non è una novità, ma il cantautore di Rozzano ha voluto per la prima volta confermare la sua partecipazione alla 68esima edizione della kermesse. Lo ha fatto con un messaggio per il collega e amico Baglioni incaricato della direzione artistica e della conduzione del Festival, pubblicando una foto che lo ritrae di fronte allo storico ingresso del teatro ...

Teatro degli Audaci. Grazia Scuccimarra in "Sono una donna laceroconfusa" Dal 1 al 25 febbraio : Orario spettacoli: dal giovedì al sabato ore 21, domenica ore 18. Biglietti: intero ' 16, ridotto ' 13. , più 2 ' di prenotazione e prevendita, . Teatro degli Audaci via Giuseppe De Santis 29, Roma , ...

War (We Are Refused) Dal 13 al 18 febbraio al Teatro Lo Spazio : Ulisse, stanco e invecchiato, inizia a raccontare la storia della sua vita. Ma nulla è come potrebbe sembrare. In un viaggio nello Spazio e nel... L'articolo War (We Are Refused) dal 13 al 18 febbraio al Teatro Lo Spazio su Roma Daily News.

Matilde Brandi oggi/ Dal Teatro con Pingitore all'udienza da Papa Francesco : Matilde Brandi, spesso ospite di Mezzogiorno in famiglia su Rai2, si dedica al teatro con Pier Francesco Pingitore e al ruolo di mamma delle sue due figliolette(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:14:00 GMT)

'Presi Dal cacatrappole' : al via la rassegna di teatro comico. Il programma degli spettacoli : ... il cartellone si articola in quattro spettacoli tra febbraio e marzo, nel teatro della parrocchia in via Paradisi, tutti con inizio alle 15.00. Il debutto sarà domenica 4 febbraio con il laboratorio ...

"Presi Dal cacatrappole" - teatro comico a Porto Ercole : ... il cartellone si articola in quattro spettacoli tra febbraio e marzo, nel teatro della parrocchia in via Paradisi, tutti con inizio alle ore 15.00. Monte Argentario: Il debutto sarà domenica 4 ...

Teatro Manzoni. "Una moglie da rubare" Dal 1 al 25 febbraio : Orario spettacoli: dal martedì al venerdì ore 21, sabato ore 17-21, domenica ore 17.30, lunedì riposo. Martedì 20 febbraio ore 19, giovedì 22 febbraio ore 17-21. Biglietti: intero euro 25, ridotto ...

Varie TEDxTORINO. La giornata delle idee che cambieranno il mondo 4 Febbraio 2018 Teatro Valdocco Dalle 14 : Collegamento in streaming e poi la pubblicazione sul portale internazionale di TED , www.ted.com , , che porta in rete le idee che cambieranno il mondo.

Il Cartaginese al Teatro Arcobaleno Dal 9 febbraio : Sarà in scena al Teatro Arcobaleno dal 9 al 18 febbraio lo spettacolo IL Cartaginese di Tito Maccio Plauto, traduzione e regia di Giancarlo Sammartano.... L'articolo Il Cartaginese al Teatro Arcobaleno dal 9 febbraio su Roma Daily News.

That’s Amore al Teatro Marconi Dall’1 all’ 11 febbraio : Marco Cavallaro torna al Teatro Marconi con il suo più grande successo che, da nord a sud, ha divertito il pubblico di tutta Italia. In scena dall’1 all’11... L'articolo That’s Amore al Teatro Marconi dall’1 all’ 11 febbraio su Roma Daily News.

Il Padrone al Teatro Ghione Dal 30 gennaio : L’EBREO, ovvero come difendere tragicomicamente ciò che ci appartiene, o pensiamo ci appartenga. Gianni Clementi dirige questa volta la sua fertile penna verso gli anni... L'articolo Il Padrone al Teatro Ghione dal 30 gennaio su Roma Daily News.

La cena perfetta Dal 31 gennaio all’11 febbraio al Teatro Vittoria di Roma : Debutta sul palcoscenico del Teatro Vittoria la divertente commedia di Sergio Pierattini, che tanto successo ha riscosso in tutta Italia, per la regia di Nicola... L'articolo La cena perfetta dal 31 gennaio all’11 febbraio al Teatro Vittoria di Roma su Roma Daily News.