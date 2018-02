Dal Giappone arriva la banana con la buccia che si mangia

LETTURE/ Dalla Scozia al Giappone senza aerei - il bello di vedere l'Asia incominciare : Luca Sciortino ha viaggiato Dalla Scozia fino al Giappone. senza prendere un aereo, solo via terra. Per osservare e capire. E ha scritto "Oltre e un cielo in più". FRANCO OPPEDISANO(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ "Sacramentum", il viaggio di una parola dai campi di battaglia a sant'Agostino, di M. MoraniLETTURE/ "Ho incontrato Francesco": la predilezione di uno sguardo, il bello di un'inquietudine, di M. ...

Eruzione vulcanica in Giappone - muore un militare colpito Dalla pioggia di sassi : L’improvvisa Eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane, nel Giappone centrale, ha colpito alcuni sciatori sul monte Shirane (2.171 metri). Una persona è morta e sedici sono rimaste ferite dalla valanga e dalla pioggia di pietre lanciate dal vulcano. Tra queste anche sei soldati Giapponesi che si stavano allenando con gli sci, il deceduto è proprio uno ...

Miss Bitcoin e la "febbre" da criptovalute. Dal Giappone al Venezuela - chi ci investe : Roma, 8 gennaio 2018 - Miss Bitcoin ha gli occhi a mandorla. Si fa chiamare così suo social Giapponesi Mai Fujimoto , la 32 enne che ha annunciato di aver investito tutti i suoi risparmi nella valuta ...

Borse positive aiutate (anche) Dal Giappone : ... CIO Private Banking di Union Bancaire Privée -a dare un ulteriore stimolo è anche un settore che, solitamente, non risalta tra le voci dell'economia, il turismo. La nazione del Sol Levante ha visto ...

Logan Paul - youtuber travolto Dalle polemiche per un video girato nella “foresta dei suicidi” in Giappone : Logan Paul è un famoso video blogger americano e sul suo canale YouTube Logan Paul Vlogs conta oltre 15 milioni di iscritti. Ma il suo ultimo video ha scatenato grandi polemiche che lo hanno costretto a cancellarlo con tanto di scuse. Nel video, l’uomo visitava la foresta dei suicidi in Giappone, trovando il cadavere di un uomo che aveva deciso di togliersi la vita impiccandosi ad un albero. Situata ai piedi del monte Fuji, la foresta di ...

Vecchie foto Dal Giappone - a colori : Scattate tra il 1870 e il 1880 e poi colorate a mano: mostrano un mondo che stava cambiando, fatto di geishe, samurai e contadini The post Vecchie foto dal Giappone, a colori appeared first on Il Post.

Giappone : Dall'economia convincenti segnali di uscita Dalla deflazione : Tokyo, 02 gen 05:47 - (Agenzia Nova) - L'economia Giapponese ha chiuso ad ottobre il suo 59mo mese di espansione consecutiva, il secondo periodo di crescita economica più prolungato... (Git) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Giappone - a novembre disoccupazione cala ai minimi Dal 1993 : ... come emerge da un sondaggio della banca centrale pubblicato all'inizio di questo mese, mentre l'economia numero tre al mondo prende accelera.Sul versante dei fattori negativi, la spesa dei ...

Giappone - a novembre disoccupazione cala ai minimi Dal 1993 : I dati ufficiali appena pubblicati offrono un altro segnale che la terza economia mondiale è sulla buona strada per la ripresa anche se il ritmo è lento. I dati pubblicati dal governo evidenziano &...

Il Giappone rialza la testa : disoccupazione ai minimi Dal 1993 : Il mercato del lavoro nel Paese del Sol Levante è quindi in buona salute e appare in accelerazione se si guarda agli altri fondamentali dell'economia nipponica. Un dato che si somma a quelli della ...

Shinrin yoku : Dal Giappone una tecnica originale per la cura del corpo e della mente : Lo Shinrin yoku, questo il nome della tecnica, è una camminata immersi nei boschi dove i Giapponesi la praticano per la cura spirituale del corpo e della mente. Sappiamo benissimo che l’uomo è stato sempre legato alla natura, sin dall’alba dei tempi. I ritmi di vita frenetici e le abitudini odierne possono portarci a dimenticare che veniamo dalla natura, e ci siamo evoluti in essa. I nostri geni sono vincolati indissolubilmente ...

Dovremmo importare solo il buono Dal Giappone : ...è un tema popolare quando si adotta un approccio di lungo termine ma numerosi commentatori hanno sollevato il fatto che ci troviamo in un momento di svolta per la demografia nell'ambito dell'economia ...

Dal Giappone arriva lo schermo che si ripara da solo : Flessibile e resistente, è capace di autoripararsi nel giro di mezzo minuto. E potrebbe rappresentare la soluzione alla dannazione degli schermi rotti degli...

Il Giappone sarà difeso Dalle armi americane anti-missile - : Gli armamenti saranno acquistati negli Stati Uniti e costeranno circa 889 milioni di dollari. La dotazione di queste armi è legata alla crescente minaccia missilistica della Corea del Nord. Allo stato ...