CRONACA POMEZIA

: #RappresentativaLND - Fra i convocati sette ragazzi provengono dal settore giovanile del Lazio. - CarloFanali : #RappresentativaLND - Fra i convocati sette ragazzi provengono dal settore giovanile del Lazio. - ilikePOMEZIA : Pomezia: largo Locullo, arriva la videosorveglianza contro schiamazzi e degrado -

Leggi la notizia su ilquotidianodellazio

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Un capannone di 600 m2 circa pieno di rotoloni di carta sta bruciando in questi minuti a. Il capannone è sito in via Pontinia Vecchia 74, ed è nei pressi della EcoX. Sul posto 6 squadre dei ...