CRISTIANO MALGIOGLIO Querelato dopo l' attacco a Francesca Cipriani? Il paroliere

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA / Arriva la frecciatina di CRISTIANO MALGIOGLIO : "Vi siete messi insieme?" : LUCA ONESTINI ha sorpreso IVANA MRAZOVA a 90 Special, entrando in studio e suggellando il loro amore con un bacio. Ma Cristiano Malgioglio non era a conoscenza di questa novità...(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:38:00 GMT)

CRISTIANO MALGIOGLIO attacca Giulia De Lellis e Francesco Monte : Francesco Monte e Giulia De Lellis: cosa ha detto Cristiano Malgioglio a Casa Signorini Cristiano Malgioglio non ha peli sulla lingua. E senza farsi troppi problemi ha attaccato Giulia De Lellis e Francesco Monte, tra i personaggi più amati e apprezzati in Italia nell’ultimo periodo. Ospite di Casa Signorini – format web ideato e diretto […] L'articolo Cristiano Malgioglio attacca Giulia De Lellis e Francesco Monte proviene da ...

Isola dei Famosi nel mirino - arriva l'affondo di CRISTIANO Malgioglio : E' un Cristiano Maglioglio dal "tente" avvelenato, quello che ieri, in diretta, ha affossato l' "

Francesca Cipriani soffre di ansia da quando si è operata ai glutei : la madre ha mandato una diffida a CRISTIANO Malgioglio : Francesca Cipriani rifatta: dopo l’operazione ai glutei soffre di ansia, nessuna finzione sull’Isola dei Famosi La madre di Francesca Cipriani è su tutte le furie. La signora Rita non ha apprezzato le critiche contro la figlia, accusata di fingere malori inesistenti sull’Isola dei Famosi. La donna, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha confidato […] L'articolo Francesca Cipriani soffre di ansia da ...

Isola dei famosi 2018 - CRISTIANO MALGIOGLIO si annoia : ‘Ho visto solo dieci minuti’ : I giudizi taglienti sono, insieme al ciuffo platino, i suoi segni distintivi. Non stupisce dunque che Cristiano Malgioglio abbia detto la sua sull’Isola dei famosi senza troppi giri di parole. L’artista, direttamente dal divano di casa, ha mostrato di non apprezzare granché la nuova edizione del reality sugli Isolani e ha addirittura scelto di guardare un film in egiziano dopo aver concesso all’Isola appena una decina di ...