Coppa Davis | Giappone-Italia 1-1 | Seppi cede a Sugita

Coppa Davis 2018 : Italia-Giappone in parità dopo la prima giornata - ma quanti rimpianti per gli azzurri! : Il quinto set dà, il quinto set toglie. Così potrebbe essere riassunta la prima giornata dell’incontro di primo turno di Coppa Davis tra Italia e Giappone. Le due squadre hanno chiuso il venerdì in parità: Fabio Fognini ha battuto Taro Daniel, Andreas Seppi si è dovuto arrendere a Yuichi Sugita. Un punteggio forse prevedibile dopo i primi due singolari (hanno vinto i due numeri uno). Analizzando più a fondo le due partite, però, i ...

Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia 1-1 : le pagelle degli azzurri. Cuore di Fabio Fognini - Andreas Seppi crolla sul match-point : L’Italia ha concluso la prima giornata di Coppa Davis in parità: 1-1 con il Giappone, alla vittoria di Fognini ha risposto Sugita che ha sconfitta Seppi. Di seguito le pagelle degli azzurri. Fabio Fognini: 6,5. Quanta sofferenza per battere il non irresistibile Daniel, avversario che non doveva dare parecchi problemi al ligure e che invece si è rivelato un ostacolo difficile da superare. Il nostro numero 1 ha risentito dei problemi ...

Tennis - Coppa Davis : Giappone-Italia 1-1 : 13.27 Giappone e Italia sono sull'1-1 a Morioka dopo due singolari maratona nella prima giornata del match di 1° turno di Coppa Davis. Fabio Fognini (n.22) esce vincitore dopo 3h56' su Taro Daniel (n.100) con il punteggio di 64 36 46 63 62. Rammarico per Andreas Seppi (n.78) con Yuichi Sugita (n.41): l'altoatesino sciupa un match point sul 6-5 nel 5° set prima di crollare 7-1 al tiebreak. Lo score finale: 46 62 64 46 76 dopo 3h30' di gioco. ...

Coppa Davis 2018 - Andreas Seppi spreca un match-point e si arrende a Sugita dopo cinque set. Giappone-Italia 1-1 dopo la prima giornata : La battaglia del quinto set questa volta non premia l’Italia. Il Giappone pareggia i conti nella prima giornata della sfida di Coppa Davis in programma a Morioka. dopo la vittoria di Fabio Fognini, arriva quella di Yuichi Sugita che supera Andreas Seppi con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 4-6 7-6 dopo tre ore e mezza di gioco. Restano i rimpianti per il match point avuto dall’altoatesino nel finale del quinto set, prima di crollare ...

'Ma non ho più nulla da dimostrare: quello che sto facendo lo sto facendo per me e perché amo questo sport. Ci tenevo a conquistare questo punto perché volevo che Andreas entrasse in campo un pò più ...

Coppa Davis 2018 - Giappone Italia : programma - orari e tv della seconda giornata (sabato 2 febbraio). Il calendario : Sabato 3 febbraio, alle ore 5 Italiane, seconda giornata sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, tra Italia e Giappone, valido per il primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis. Scenderanno in campo le due coppie di doppio e, come spesso accade, questo confronto può risultare decisivo per regalare il punto determinante ad una delle compagini. Non fa eccezione questa sfida equilibrata tra ...

