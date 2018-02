Coppa Davis 2018 : i risultati degli ottavi di finale (2 febbraio). Francia-Olanda 1-1 - Belgio vicino ai quarti di finale : Prima giornata di ottavi di finale nella Coppa Davis 2018 ed è tempo di riepilogare quanto avvenuto negli incroci di questo turno. In generale, situazione equilibrata in buona parte delle partite in programma e day-2 che si prospetta decisivo nei match di doppio. Venendo alla cronaca, a Morioka (Giappone), tra i padroni di casa nipponici e l’Italia si è sull’1-1. Due confronti arrivati al quinto set che hanno sorriso ai due numeri ...

Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 : orario d'inizio e come vedere in tv e Diretta Streaming il doppio di sabato 3 febbraio. Il programma completo : La partita sarà trasmessa in Diretta tv su Supertennis, in Diretta Streaming sul sito di Supertennis e in Diretta LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani , in Giappone sono avanti otto ore ...

Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv e Diretta Streaming il doppio di sabato 3 febbraio. Il programma completo : sabato 3 febbraio prosegue la sfida tra Giappone e Italia valida per gli ottavi di finale della Coppa Davis 2018. La prima giornata si è conclusa in perfetta parità: Fognini ha battuto Daniel, Seppi è crollato contro Sugita. Due incontri trascinati al quinto set a testimonianza del grande equilibrio che regna tra le due formazioni impegnate sul veloce indoor di Morioka. Il doppio in programma sabato 3 febbraio potrebbe davvero indirizzare la ...

Coppa Davis 2018 : Giappone-Italia - il doppio sarà decisivo. Barazzutti punta su Fognini-Bolelli? Pericolo McLachlan : La prima giornata della sfida di Coppa Davis tra Giappone ed Italia si è chiusa in parità. Sul veloce di Morioka i rispettivi numeri uno hanno conquistato i loro incontri, vincendo entrambi al quinto set. Fabio Fognini ha rimonta Taro Daniel, mentre Yuichi Sugita ha sconfitto al tiebreak decisivo Andreas Seppi. L’attenzione ora è riposta al doppio di domani, un incontro che potrebbe indirizzare l’intera contesa e che darà un ...