Coppa Davis 2018 Giappone Italia | streaming video e diretta tv | orario delle partite

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini apre la prima giornata - a seguire Andres Seppi. Tutti con gli azzurri! : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

Coppa Davis 2018 - l’ultima chance per l’attuale generazione dell’Italia. Andreas Seppi e Paolo Lorenzi verso il finale di carriera - da dietro spingono i giovani : Domani finalmente si comincia. A Morioka (Giappone), capitale della prefettura di Iwate, prenderà il via la sfida del primo turno di Coppa Davis 2018 tra Giappone ed Italia. Un match importante per gli azzurri, motivati a centrare il bersaglio grosso al cospetto di un avversario che, privo di Kei Nishikori, non sembrerebbe essere irresistibile. Una tre giorni fondamentale per alcuni dei nostri giocatori come Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. ...

Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv e Diretta Streaming le partite di venerdì 2 febbraio. Il programma completo : Domani venerdì 4 febbraio inizierà il lungo weekend dedicato agli ottavi di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. L’Italia sarà impegnata contro il Giappone: sul veloce indoor di Morioka gli azzurri partono con tutti i favori del pronostico e cercano di portarsi subito sul 2-0 per compiere un primo decisivo passo verso il passaggio del turno. Ad aprire la giornata sarà Fabio Fognini che sfiderà Taro Daniel, numero 2 della Nazionale di ...

Coppa Davis 2018 : gli ottavi di finale. Francia - Spagna e Belgio favorite. Equilibrio tra Australia e Germania : Manca poco all’inizio della Coppa Davis 2018. 16 Nazioni si contenderanno l’Insalatiera vinta lo scorso anno dalla Francia, in un tabellone ad eliminazione diretta che inizierà dunque dagli ottavi di finale. Proprio i transalpini sono la testa di serie numero uno della competizione e principali favoriti per ripetere la corsa dell’ultima stagione. I campioni in carica non dovrebbero avere problemi nel match di primo turno contro ...

Coppa Davis - Daniel-Fognini apre la sfida tra Giappone e Italia : Saranno Fabio Fognini e Taro Daniel ad aprire nella notte Italiana , il via alle 4 - live su SuperTennis , la sfida di Coppa Davis tra il Giappone e l' Italia , valida per il primo turno del World ...

Coppa Davis 2018 : Fognini deve fare 1-0 e poi sarà battaglia tra Seppi e Sugita : Saranno Fabio Fognini e Taro Daniel ad aprire la sfida di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. Subito in campo il numero uno azzurro, che ha l’obbligo di conquistare immediatamente il primo punto, per poi lasciare il testimone ad Andreas Seppi, atteso molto probabilmente da una lunga battaglia contro Yuichi Sugita. Il sorteggio, dunque, può soddisfare Corrado Barazzutti, visto che l’Italia potrà schierare immediatamente Fabio Fognini, ...

Coppa Davis 2018 - Giappone Italia : programma - orari e tv della prima giornata (venerdì 2 febbraio). Come vedere i match in Diretta Streaming : Venerdì 2 febbraio avrà inizio sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, il confronto tra Giappone ed Italia, valido per il primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis 2018. Ad aprire il programma degli incontri sarà Fabio Fognini che sfiderà il n.2 nipponico Taro Daniel mentre a seguire Andreas Seppi affronterà Yuichi Sugita, il giocatore più forte della compagine del Sol Levante vista ...

Coppa Davis 2018 - sorteggio Giappone-Italia : Fabio Fognini aprirà la prima giornata con Taro Daniel. A seguire Andreas Seppi : Spetterà a Fabio Fognini e Taro Daniel (alle 4 del mattino italiane e diretta su Supertennis) dare inizio alle danze nella sfida di Coppa Davis 2018 tra il Giappone e l’Italia, valida per il primo turno del World Group 2018 sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate. Questo è l’esito del sorteggio tenutosi nella notte italiana. Non vi sono precedenti tra i due e per questo il match ...

Coppa Davis 2018 - i precedenti tra i giocatori di Italia e Giappone. Avversari nuovi per Fabio Fognini - Taro Daniel il più “conosciuto” : L’Italia è pronta a scendere in campo per il primo turno della Coppa Davis 2018. Gli azzurri sfideranno il Giappone in trasferta, a Morioka, provando a raggiungere per il terzo anno consecutivo i quarti di finale. Complice l’assenza di Kei Nishikori la squadra capitanata da Corrado Barazzutti è favorita, ma attenzione al team nipponico, che potrà contare in primis su una superficie particolarmente adatta, il veloce indoor. Il ...

Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia non si gioca dagli anni ’30. I precedenti tra le due nazionali : Quando Italia e Giappone sono state sorteggiate quali avversarie nel primo turno di Coppa Davis 2018, si è dovuto procedere anche al sorteggio per determinare quale delle due nazionali dovesse giocare in casa: i precedenti erano troppo datati per seguire un’alternanza casa-trasferta. Per trovare le due sfide tra Italia e Giappone bisogna ritornare al 1930 ed al 1932, l’attuale Coppa Davis prendeva ancora il nome di International Lawn ...

Coppa Davis 2018 : Fabio Fognini - il tempo stringe! Lasciare un segno indelebile in Nazionale per passare alla storia : Dal 2 al 4 febbraio, sul cemento indoor della Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate (Giappone), tornerà la Coppa Davis e l’Italia affronterà il Giappone agli ottavi di finale. Fabio Fognini , Andreas Seppi, Simone Bolelli Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano sono gli uomini scelti dal CT Corrado Barazzutti per affrontare questa sfida. Un confronto, sulla carta, alla portata visti i recenti risultati dei nostri portacolori. Ci ...

Coppa Davis 2018 - il tabellone dagli ottavi alla finale. I possibili incroci futuri per l’Italia e le altre big : La Coppa Davis 2018 sta per prendere il via. Nel weekend inizierà la cosiddetta “Coppa del Mondo del tennis”, un lungo viaggio che comincia con 32 squadre e che terminerà con la finalissima di novembre, che chiuderà come di consueto la stagione agonistica. Ci sarà anche l’Italia, oramai in pianta stabile nel Gruppo Mondiale dal 2012. Il primo ostacolo sul cammino dell’Italia sarà il Giappone. Una trasferta insidiosa: i ...