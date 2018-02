Convertire PDF in PDF A

: SmallPDF – Ridurre, convertire e proteggere PDF Online - Geekooit : SmallPDF – Ridurre, convertire e proteggere PDF Online - Mgu510 : RT @FranVenturi81: Propongo una colletta per convertire in pdf tutti i giornali di Pierino, salviamo l'Amazzonia! #chilhavisto - FranVenturi81 : Propongo una colletta per convertire in pdf tutti i giornali di Pierino, salviamo l'Amazzonia! #chilhavisto - grifoorg : CloudConvert CloudConvert è un potente servizio web che consente di convertire qualsiasi cosa in qualsiasi cosa co… - sinkintea : @MrsJaeschke Sul PC ho l’epub se non mi sbaglio, ma penso si possa convertire in pdf -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di venerdì 2 febbraio 2018)un file PDF in un file in formato PDF/A ci assicura la sua validità durante il passare degli anni. In poche parole, il formato PDF/A è stato creato per appositamente per l’archiviazione nel lungo periodo. Questo formato ci assicura che il file verrà aperto e visualizzato sempre allo stesso modo, indipendentemente dal programma utilizzato. Vediamo quindi come fare aPDF in PDF/A. Comefile PDF in PDF/A Per il nostro scopo possiamo avvalerci di alcuni programmi o di alcuni siti web che ci offrono dei tool online adatti a questo tipo di conversione. In questa guida abbiamo raccolto i migliori in termini di facilità d’uso e di qualità del risultato prodotto. DOCUPUB Si tratta di un sito web che ci offre la possibilità diil nostro file in formato PDF/A. Inoltre è completamente gratuito e non è necessario installare nessun programma sul ...