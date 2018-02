Conte pronto a dire addio al Chelsea | Luis Enrique sarà il successore

Chelsea-Conte - aria d'addio : è pronto Luis Enrique : Il tecnico dei Blues si gioca la panchina nelle prossime partite, ma il suo destino pare comunque segnato: per il futuro rispunta la Nazionale...

Poste Contesta l'Antitrust. Pronto ricorso al TAR : Botta e risposta tra Poste Italiane e l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha sanzionato il gruppo per oltre 20 milioni di euro per un abuso di posizione dominante nel mercato del ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo sContento : pronto all'addio per lo United : Ronaldo è il quinto calciatore più pagato al mondo, il suo contratto scadrà nel 2021, ma le cifre percepite sono lontane da quelle di Messi e dello stesso Neymar.

Palermo : terza notte in strada per Biagio Conte - assessore 'pronto a staffetta' (3) : (AdnKronos) - "L'Amministrazione comunale sta mettendo in campo tutte le misure possibili - spiega Mattina-. Sicuramente potremmo fare di più, abbiamo già chiesto di attivare il Rei anche per senza dimora, ma senza reali misure di inclusione tutte le risorse economiche rischiano di rivelarsi inutili

Palermo : terza notte in strada per Biagio Conte - assessore 'pronto a staffetta' (2) : (AdnKronos) - Una scelta per protestare contro l'indifferenza della città dopo la morte dell'ultimo clochard a ridosso di Capodanno, il terzo in pochi mesi. Uccisi dal freddo e dagli stenti. "I poveri sono la nostra speranza - dice Biagio Conte -. L'umanità deve essere solidale verso chi è privo di

Palermo : terza notte in strada per Biagio Conte - assessore 'pronto a staffetta' : Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - "Sono pronto anche a una staffetta. L'appello di fratel Biagio è anche il mio. Dobbiamo costruire insieme una rete di inclusione perché o tutta la città si prende cura delle persone che vivono una condizione di grave marginalità oppure il fenomeno degli homeless non tr