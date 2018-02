Confiscati beni per 4mln di euro ad imprenditore con precedenti per bancarotta fraudolenta

Mafia : Musumeci - beni Confiscati per fronteggiare emergenza casa : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - L’emergenza abitativa in Sicilia è stato uno dei temi al centro dell'incontro, a Palazzo d’Orleans, tra il presidente della Regione, Nello Musumeci, e il direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla cri

Usura : Confiscati beni per 100 mln : ANSA, - ROMA, 26 GEN - confiscati beni per 100 milioni di euro a quattro Usurai che operavano nel nord del Lazio. Il Centro Operativo D.I.A. di Roma e i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia ...

Caso Saguto : gestione beni Confiscati - oggi al via processo a Caltanissetta : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - Prenderà il via questa mattina, davanti al Tribunale di Caltanissetta, il processo al giudice Silvana Saguto, l'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo coinvolta nello scandalo sui beni sequestrati e confiscati. Sul banco degli imputa

Patrimoni illeciti - Confiscati beni 25 mln a imprenditore di Trapani : Andrea Moceri è accusato dalla Dia di usura ma anche di essere uno dei finanziatori della cosca di Matteo Messina Denaro

Mafia - Confiscati beni all’imprenditore Andrea Moceri/ Trapani - “finanziava oleificio clan di Messina Denaro” : Mafia, la Dia confisca beni per 25 milioni all'imprenditore Andrea Moceri: Trapani, sequestro del Tribunale "finanziava oleificio intestato a prestanome del clan di Matteo Messina Denaro"(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:14:00 GMT)

Mafia - Confiscati beni per 25 milioni a imprenditore del Trapanese : beni per oltre 25 milioni di euro sono stati confiscati nel Trapanese. La Direzione investigativa AntiMafia di Trapani ha notificato il decreto del Tribunale all'imprenditore di Campobello di Mazara, ...

Napoli. Confiscati alla camorra beni inutilizzabili : Napoli. Confiscati alla camorra beni inutilizzabili – La Procura della Corte dei Conti della Campania ha aperto un’inchiesta sulla gestione da parte della ‘Città Metropolitana’... L'articolo Napoli. Confiscati alla camorra beni inutilizzabili su Roma Daily News.

Mafia - Confiscati beni per 700 milioni di euro ai 'Ragaglia' di Randazzo : Un decreto di confisca beni per settecento mila euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania e' stato eseguito dalla Dia di Catania a Francesco Rosa di 74 anni elemento di ...

'Ndrangheta - Confiscati beni e società per 10 milioni all'ex parlamentare Matacena : La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sequestro e confisca di beni, emesso dalla Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria, nei confronti dell'...