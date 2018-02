Con l’APP Eyecad VR la casa dei sogni diventa realtà

Creare e condividere musica è facile e divertente Con l’APP Soundparty : Soundparty è un'applicazione che permette di Creare e condividere un brano musicale arrangiando dei blocchi strumentali precostruiti. E' sufficiente scegliere uno tra i temi disponibili, impostare la velocità di riproduzione e modificare i blocchi con le melodie suonate dai vari strumenti, con la possibilità di modificarne suoni, note, altezze e volumi. L'articolo Creare e condividere musica è facile e divertente con l’app Soundparty è ...

L'app galleria di Alcatel sostituita Con spamware : Una delle applicazioni Alcatel sul Paly Store, quella della galleria, a novembre ha ricevuto un aggiornamento che ha generato molte lamentele tra gli utenti

Creare cinegraph è semplice e rapido Con l'APP vimage : vimage è uno strumento che offre la possibilità di dare vita alle foto creando in pochi passaggi dei cinegraph con delle brevi animazioni caratterizzate da effetti realistici in loop. Sarà sufficiente scattare una foto o prelevarne una dalla galleria, selezionare l'effetto o il movimento desiderato, regolare la posizione e e le dimensioni e lasciare che l'app crei il risultato.

Magma sotto l’Appennino meridionale - gli scienziati si riunisCono e valutano l’ipotesi del vulcano in formazione : ecco il responso [DETTAGLI] : Importanti novità emerse nel corso della riunione che si è svolta stamattina a Napoli, nella sede della Giunta regionale della Campania, indetta per discutere dello studio sui fenomeni registrati nell’area del Matese compresa tra le province di Benevento e Caserta, condotto da Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv) e Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Universita’ di Perugia. La presenza di una sorgente di ...

Samsung rilascia l'app ufficiale delle Olimpiadi Invernali - ma nasConde "qualcosa" tra i temi : Samsung ha rilasciato sul Google Play Store e sul Galaxy Apps l'applicazione ufficiale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, con tutte le indicazioni del caso, ma secondo alcune segnalazioni sembra nascondere della pubblicità all'interno dell'app Samsung temi: andiamo ad approfondire.

Previsioni Meteo - Continua il caldo anomalo in tutt’Italia : l’Appennino non è mai stato così privo di Neve a Gennaio! : 1/10 ...

Pianificate l'invio dei messaggi di testo Con l'APP Scheduled : Scheduled è un'applicazione che permette di pianificare l'invio si SMS e messaggi per le app di messaggisitica istantanea come Facebook Messenger, Line, Whatsapp, Telegram, Twitter, Slack, WeChat, LinkedIn, Skype e Phone. Lo strumento consente di importare le date di compleanno dei contatti e di inviarle automaticamente, oltre a posticipare, duplicare, archiviare ed eliminare i messaggi.

Quiz Patente Ufficiale 2018 è l'app ideale per Conseguire la patente di guida : Quiz patente Ufficiale 2018 è un'applicazione che offre la possibilità di affrontare preparati i Quiz ministeriali ufficiali per il conseguimento della patente di guida. L'app è consigliata dalle autoscuole e mette a disposizione delle risorse utili per ottenere il patentino e la patente di guida per le categorie A1, A2, A, B1, B, BE, AM, C, C1, D, D1.

Nokia 5 e Nokia 6 : migliora l'app fotocamera Con Android 8.0 Oreo : Con Android 8.0 Oreo sono state introdotte nuove applicazioni fotocamera sia nel Nokia 5 che nel Nokia 6, sostituendo di fatto quelle pre-installate

Ecco WoundCare - l’app per Controllare le ferite post-operatorie che riduce i ricoveri e migliora l‘assistenza del paziente : Una nuova app per smartphone, chiamata WoundCare, permette ai pazienti di inviare con successo immagini delle loro ferite chirurgiche per il controllo da parte degli infermieri. l’app è stata sviluppata dai ricercatori del Wisconsin Institute of Surgical Outcomes Research (WiSOR), del Dipartimento di Chirurgia dell’University of Wisconsin, con l’obiettivo di individuare in anticipo le infezioni del sito chirurgico (SSIs) e per prevenire nuovi ...

Gioielli e 30mila euro in Contanti nell’appartamento : ecco dove viveva il boss della mafia cinese : Zhang Naizhong, il 57enne capo della potente organizzazione mafiosa cinese con base a Prato e ramificazioni in europa, è stato arrestato ieri a Roma, in un condominio di viale Marconi, nel blitz principale dell’operazione “China Truck“, condotta da polizia e Dda di Firenze in varie città italiane e non solo. Nell’appartamento, che sarebbe intestato alla fidanzata 41enne del boss (arrestata anch’essa perché ritenuta ...

Create selfie perfetti anche in gruppo Con l'APP YouCam Perfect : YouCam Perfect è un'applicazione che permette di migliorare le foto e creare selfie perfetti rimuovendo le imperfezioni della pelle come rughe, brufoli e lentiggini. Tramite i filtri disponibili lo strumento consente di migliorare la luminosità del viso o applicare un'abbronzatura, rilassare gli occhi e abbellire il risultato finale con collage, cornici, adesivi e scenari.

L'app My Vodafone include ora l'accesso Con impronta digitale per alcune funzioni : L'app Android My Vodafone Italia si aggiorna sul Play Store e consente ora di utilizzare l'impronta digitale per eseguire alcune operazioni, come il controllo dei movimenti.

Create musica controllando un gruppo di beatboxer Con l'APP Incredibox : Incredibox è un'applicazione che permette di gestire un gruppo di beatboxer animati per creare dei brani musicali.