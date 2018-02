Come usare WhatsApp Web

Come usare Animoji su Android : Se avete seguito il lancio di iPhone X, fra le tante novità siamo sicuri che sarete rimasti affascinati dalle Animoji. Si tratta di un metodo per comunicare davvero innovativo, e per quanto possa essere ritenuto superfluo, tutti vorrebbero provarle. Nonostante si tratti di un’esclusiva Apple, da qualche tempo è possibile utilizzare le Animoji anche su Android. Se anche voi non avete intenzione di passare al lato oscuro, ma le volete ...

Come usare Chromecast Con VLC : Chromecast e VLC: matrimonio fatto! Finalmente è possibile trasmettere video da VLC a Chromecast, ecco Come fare Chromecast e VLC VLC Beta fa contenti gli amanti del casting: ecco il supporto a Chromecast. Grandi novità per tutti gli utenti interessati ad inviare e trasmettere video da VLC alla chiavetta Chromecast collegata alla TV. Da pochissime ore, infatti, […]

Come usare Google Maps offline senza Internet : Con le sue funzionalità ed i costanti aggiornamenti, Google Maps è diventato un validissimo navigatore che – grazie anche ai moderni smartphone, sempre più performanti – è riuscito a rimpiazzare il posto del navigatore GPS, soprattutto da quando Google Maps offline consente la navigazione senza Interne! Ebbene in questa guida vi aiuteremo passo passo nella sua sua configurazione con il vostro smartphone/tablet, sia su Android che su ...

Novità emoticon WhatsApp nell’aggiornamento 2.18.20 : Come usare risposte private e tasto menzione in gruppi : WhatsApp continua ad aggiornarsi e introduce Novità per gli emoticon ma cambiano e vengono introdotte pure nuove funzioni per le risposte private e le menzioni in gruppo. Ci riferiamo, in questo momento, alla sola versione per iOS e dunque iPhone per l'applicazione di messaggistica, in particolare l'update 2.18.20. Vediamo nel dettaglio quali sono tutte le Novità introdotte dagli sviluppatori. Con l'ultimo rilascio, WhatsApp non ha introdotto ...

Come usare lo spazzolino elettrico : Come usare lo spazzolino elettrico: istruzioni su Come si puliscono i denti con lo spazzolino elettrico a testina tonda (tipo Oral B) o classica (tipo Philips Sonicare). Le opinioni dei dentisti e consigli all’uso. (altro…) The post Come usare lo spazzolino elettrico appeared first on Idee Green.

Al Bano e Loredana Lecciso/ Romina Power dietro alla rottura? "Lei sa bene Come usare certe parole" : Domenica In si occupa della rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso con un collegamento in diretta a Cellino San Marco. La fine dell'amore per colpa di Romina Power?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:59:00 GMT)

Come usare Kodi : Guida Completa : Kodi è diventato uno dei programmi più richiesti dagli amanti dei contenuti in streaming e tra i possessori di TV Box, anche grazie alla sua estrema flessibilità e capacità di configurazione. Essendo un progetto libero e open source, è riuscito a farsi strada nonostante la ...

Come cercare con lo smartphone - senza usare la tastiera : L'applicazione oramai è famosa in tutto il mondo e riconosce un brano ascoltando pochissime note. Il funzionamento è estremamente semplice: si lancia l'applicazione, si fa partire l'ascolto e quando ...

Come usare Instagram al meglio : Se anche voi, Come milioni di utenti nel mondo, volete sapere Come usare Instagram al meglio, forse è giunto il momento di fare chiarezza. Milioni di utenti usano infatti il social network delle foto ogni giorno, ma lo staranno facendo nel modo giusto? Non si tratta solo di postare le proprie immagini ma di sviluppare una vera e propria tecnica per spopolare su Instagram. Se ci seguite già da un po’ di tempo, vi sarete accorti che abbiamo ...

Come Installare E Usare Evil King 6 Su Kodi : La grande guida a Evil King 6, il miglior add-on per Kodi per guardare film, serie TV, IPTV in streaming gratis. Ecco tutto quello che devi sapere su Evil King 6 per Kodi Evil King 6 per Kodi: la grande guida Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YourLifeUpdated. Oggi in particolare andremo a […]

Terremoti - magma sotto Appennino campano/ Ingv : “sorgente può causare forti sismi” : ecco Come è stata scoperta : Terremoti, magma sotto l'Appennino meridionale potrebbe causare forti sismi in futuro: scoperta sensazione dell'Ingv della sorgente di magma sotto l'Appennino campano(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:55:00 GMT)

Prezzi dei biglietti per il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago - al via la prevendita con Radio 105 su Ticketone : Come usare il codice : I biglietti per il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago sono disponibili da oggi martedì 9 gennaio in prevendita in esclusiva con Radio 105. Si terrà il prossimo 28 aprile il grande concerto di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago a Milano, prima tappa della nuova tournée Non Abbiamo Armi Tour. In quell'occasione, Ermal Meta presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album Non Abbiamo Armi, in uscita il 9 febbraio, e che sarà ...

Come usare Instagram su PC : Sebbene sia l’applicazione il mezzo più utilizzato per utilizzare Instagram, è bene sappiate che è possibile usare anche Instagram su PC, e in due modi: tramite l’omonimo sito – Instagram Web – oppure con l’app per per Windows, scaricabile direttamente dal Microsoft Store. Questa è un’ottima notizia per i più accaniti utilizzatori del social network, che di certo vorrebbero controllare le proprie notifiche, ...

