Ciriaco De Mita spiegato ai bambini

Ciriaco De Mita - la sorpresa Pd : in Campania candidato il nipote Piero : Suo nonno ha contribuito non poco a far saltare Matteo Renzi , il 4 dicembre 2016. Oggi il nipotino ci guadagna una candidatura con il Pd. Miracoli della politica e della dinastia De Mita. Il grande vecchio Ciriaco De Mita , sindaco di Nusco a 90 anni, si spese in prima persona nella campagna referendaria per il No alle riforme di Renzi, compreso uno ...