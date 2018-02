Chelsea-Conte | aria d’addio | è pronto Luis Enrique

Conte pronto a dire addio al Chelsea : Luis Enrique sarà il successore : Antonio Conte sta vivendo la crisi del suo secondo anno sulla panchina del Chelsea. Il rapporto con la dirigenza dei Blues non è idilliaco e le voci sul suo addio a fine stagione si rincorrono ormai da agosto. La squadra di Abramovich è terza in classifica, in coabitazione con il Liverpoo, a meno 3 dallo United secondo ma a meno 18 punti dal Manchester City di Pep Guardiola. In Inghilterra sono certi che Conte lascerà Stamford Bridge al termine ...

Chelsea - Conte sulla graticola 'Sempre sotto pressione - accetterò tutte decisioni' : LONDRA - Non è un momento facile per Antonio Conte. Dopo la conquista della Premier League nella scorsa stagione i rapporto tra il tecnico italiano e la dirigenza si sono raffreddati, sia per le ...

Calciomercato - Dzeko al Chelsea? Conte : 'Resterà alla Roma' : "Dzeko è della Roma e penso continuerà ad essere un giocatore della Roma". Con queste parole Antonio Conte mette in maniera forse definitiva la parola fine alla trattativa tra i giallorossi e il ...

Chelsea - Conte si scopre : “Dzeko - Emerson e Giroud - vi dico tutto” : Il tecnico del Chelsea Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa delle mosse di mercato del club londinese, sbottonandosi abbondantemente in merito ai due romanisti trattati in questa sessione. “Dzeko? Non mi piace parlare di altri giocatori. E’ un calciatore della Roma e penso che continuerà ad esserlo. Emerson vicino? Sì. Il club ha deciso di prestare Kenedy e avevamo due opzioni: comprare un altro giocatore o andare avanti ...

