C' è posta per te | anticipazioni quarta puntata | tutti gli ospiti

C’è posta per te : Carlo Conti e gli altri ospiti di Maria De Filippi : Anticipazioni C’è posta per te: Maria De Filippi chiama Carlo Conti Domani sera, sabato 3 febbraio, andrà in onda la quarta puntata di C’è posta per te in prima serata su Canale 5, programma di grandissimo successo che anche nella scorsa puntata si è confermato leader negli ascolti. Questa settimana a regalare un momento emozionante e indimenticabile saranno tre grandi ospiti, due cantanti e un conduttore molto amico di Maria De ...

Ospiti C'è posta per Te/ Fedez e J-Ax ancora in coppia per Maria De Filippi : Carlo Conti ciliegina sulla torta : C'è Posta per Te torna in onda sabato pomeriggio con tre Ospiti speciali ovvero la coppia formata da Fedez e J-Ax, ancora insieme pe rla sanguinaria, e il conduttore Carlo Conti(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:01:00 GMT)

Iran - il "mercoledì bianco" delle donne di Teheran : postano foto senza velo per sfidare il divieto : Sono 29 le donne arrestate a Teheran per essersi mostrate in pubblico con il capo scoperto, senza il velo imposto dal codice d'abbigliamento in vigore dalla rivoluzione islamica del 1979. Le agenzie Fars, Ilna e Tasnim hanno citato un comunicato della polizia, che afferma: "La polizia ha arrestato 29 persone che turbavano l'ordine sociale e le ha consegnate alla giustizia".

Carlotta Benusiglio - disposta nuova autopsia per fare luce sulla morte della stilista : Il caso non è chiuso, tutt'altro. Ci sono ancora troppi dubbi sulla morte di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni

La voce della Politica Cariello di Scanzano Viva : proposta agevolazioni per chi assume : ... da minoranza , sia quello di fare proposte valide per la crescita della nostra città e quest'ultima servirà, se accettata a ridare slancio alle attivita' produttive e nuova linfa all'economia del ...

Brexit : May contro proposta residenza periodo transizione : La premier britannica Theresa May si oppone a una proposta che prevede di concedere i diritti legati alla residenza nel Paese ai cittadini europei durante il periodo di transizione dopo la Brexit: lo ...

Calciomercato Milan - nuova offerta del Boca per Gustavo Gomez : le cifre e la risposta dei rossoneri : Calciomercato Milan – Come preannunciato da diverse settimane, il Milan non metterà a segno nessun colpo neanche in questo ultimo giorno di mercato. I rossoneri, che questa sera saranno impegnati nella semifinale di andata di Coppa Italia con la Lazio, stanno però lavorando alla possibile cessione di Gustavo Gomez. Il Boca Juniors non vuole mollare la presa per il difensore e ha presentato un nuova offerta: 6,5 milioni di dollari, al ...

In risposta al successo di PUBG - EA pensa a "nuovi e innovativi" modi per giocare : L'anno 2017 è stato sicuramente quello dell'affermazione e del tripudio della formula Battle Royale nei videogiochi, prima con Playerunknown's Battlegrounds di Bluehole e successivamente con Fortnite di Epic Games.Nonostante il successo di questa modalità, sembra che non tutti vedano nella Battle Royale il futuro delle proprie IP, almeno da quanto filtra da una recente chiamata con gli investitori di Electronic Arts.Come riporta Gamespot, ...

Sci alpino - Marta Bassino : “Per un medaglia sarei disposta a fare il giro del mondo a piedi” : “Per una medaglia olimpica farei il giro del mondo a piedi“. Con queste parole si è espressa la sciatrice italiana Marta Bassino, ormai prossima alla partenza per PyeongChang ed esibirsi nei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 (9-25 febbraio). L’atleta italiana, a margine della presentazione del Festival dello Sport, trascorrerà, a partire da domani, quattro giorni di preparazione a Prato Nevoso per affinare la ...

Aubameyang all’Arsenal : che risposta di Wenger! Il valzer delle punte si completa con altre 2 operazioni : i dettagli : Colpaccio Arsenal. Dopo l’addio di Alexis Sanchez, di certo Wenger era chiamato ad una ‘reazione’ forte sul mercato ed il tecnico francese non si è fatto pregare. Ufficiale oggi l’acquisto di Aubameyang dal Borussia Dortmund, un colpo davvero altisonante che dopo l’arrivo di Mkhitaryan va a rafforzare decisamente la rosa dei Gunners. Aubameyang costerà ben 64 milioni di euro più bonus ed andrà a percepire un super ...

Centraline per il monitoraggio dell'aria al posto dell'autovelox : la proposta degli abitanti di Brecciarola : Approfondimenti Giustizia Sociale: 'L'autovelox di Brecciarola è posizionato sulla corsia sbagliata' 27 settembre 2017 Brecciarola, il Comune sposta l'autovelox: non doveva essere posizionato lì 16 ...

Botta e risposta Prodi-Grasso - l'ex premier : 'Renzi è per l'unità del centrosinistra'. La replica : 'Coalizione finta' : 'Liberi e Uguali non è per l'unità del centrosinistra. Punto'. Invece Matteo Renzi sì? 'Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l'unità del ...