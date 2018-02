Cavie umane | l’Università di Aquisgrana difende la correttezza dei test

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2018) In riferimento aisu soggetti umani realizzati per le emissioni di diossido di azoto, l’Università diha difeso ladel suo operato e, in occasione di una conferenza uno dei 25 partecipanti agli esperimenti ha dichiarato: “Sono senza parole, non ho alcuna comprensione per tutto il dibattito che hanno suscitato questi“. “Non è accaduto molto durante quegli esperimenti“, ha spiegato, aggiungendo di non temere eventuali effetti collaterali nel lungo periodo. Dal canto loro, i responsabili dell’Università hanno dichiarato che “l’innesco di una malattia a causa di brevi esposizioni poteva essere escluso con assoluta sicurezza“. L'articolo: l’Università diladeisembra essere il primo su Meteo Web.