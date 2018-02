: Caso Politano, dopo le parole di Marotta, De Laurentiis denuncia: sono successe cose molto strane nelle ultime ore,… - CalcioWeb : Caso Politano, dopo le parole di Marotta, De Laurentiis denuncia: sono successe cose molto strane nelle ultime ore,… - marioalbanese1 : RT @francescoceccot: L'Italia pallonara é quel posto dove un Procuratore Federale come Pecoraro dopo danni a non finire va in tv a dire 'Ci… - FerraraLiberato : RT @PerSempreNa: C'è qualcosa che non quadra nella ricostruzione di De Laurentiis sul caso Politano - - FerraraLiberato : C'è qualcosa che non quadra nella ricostruzione di De Laurentiis sul caso Politano - PerSempreNa : C'è qualcosa che non quadra nella ricostruzione di De Laurentiis sul caso Politano - -

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Ilsi arricchisce di una nuova pagina misteriosa. Un vero intreccio quello attorno all’attaccante del Sassuolo, con diverse zone d’ombra che lasciano un po’ perplessi. Ma andiamo con ordine. Il Napoli ha visto qualcosa che non andava da diverse settimane,cheha definito il Sassuolo “una società che non ha bisogno di vendere”, Sarri e Dehanno spesso e volentieri punto la Juventus. Il patron del Napoli ha detto ad esempio ai cronisti di chiedere anovità sull’affare-Napoli, visibilmente piccato. Ebbene, il racconto dello stesso Dea Premium Sport delle ultime ore di mercato, lascia un po’ perplessi tutti, anche il presidente partenopeo. LaPresse/Alfredo Falcone “È come quando ti siedi al tavolo di poker eaver passato tante mani ti senti in dovere di puntare ...