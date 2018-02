Carnevale di Venezia | presentato il programma delle iniziative in Terraferma

Carnevale di Venezia - alla Fenice 'La vedova allegra' e 'Il barbiere di Siviglia' : L'operetta per antonomasia, 'La vedova allegra' di Franz Lehár, nella lettura del pluripremiato regista Damiano Michieletto, accanto a un evergreen del cartellone come 'Il barbiere di Siviglia' di ...

Venezia : scelte le 12 Marie del Carnevale 2018 (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Bruno Tosi, noto regista e operatore culturale, scomparso nel 2012, ha rilanciato a Venezia dopo secoli di abbandono, questa meravigliosa tradizione che oggi viene portata avanti dall’infaticabile “mamma” di tutte le Marie Maria Grazia Bortolato. Il primo appuntamento per

Venezia : scelte le 12 Marie del Carnevale 2018 : Venezia, 29 gen. (AdnKronos) - E’ iniziata da Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, la corsa al titolo di Maria dell’anno 2018 per succedere ad Elisa Costantini, la 19enne di Burano che proprio per aver vinto il concorso lo scorso anno domenica 4 febbraio sarà la protagonista del volo d

Carnevale : a Venezia va in scena Carnival Nights Live 2018 all'Hard Rock Cafe (6) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Un gruppo di suonatori già noto al piccolo schermo, i Mariachi Peralta trasporteranno i fan al locale nelle tipiche atmosfere messicane, suonando solo la musica della tradizione. Con i loroguitarròn, la tromba, la chitarra spagnola, la vihuela e la loro simpatia, il grupp

Carnevale : a Venezia va in scena Carnival Nights Live 2018 all'Hard Rock Cafe (5) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Giocoso sarà invece il dj set di Gozzo dei Rumatera, il gruppo veneto celebre per l’animo punk-Rock “goliardico” e per i brani scritti in dialetto “Te speto fuora” o “Giovanelo el capo del batelo”. I Pinguini Tattici Nucleari nascono a Bergamo nel 2010. L’esordio discogra

Carnevale : a Venezia va in scena Carnival Nights Live 2018 all'Hard Rock Cafe (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Alla musica di qualità e all’energica invasione di generi musicali per tutti i gusti, farà da cornice una location che rievocherà, coerentemente con il tema scelto per il Carnevale di Venezia di quest’anno, le atmosfere del film “La strada” di Federico Fellini. Per tutto

Carnevale : a Venezia va in scena Carnival Nights Live 2018 all'Hard Rock Cafe : Venezia, 29 gen. (AdnKronos) - In Bacino Orseolo è appena iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti del Carnevale. Da Venerdì 2 Febbraio a Domenica 11 Febbraio, per sei serate, nove tra artisti e band emergenti di respiro nazionale e internazionale saliranno sul palco del Cafe del Rock pe

Troppi turisti per il Carnevale : Venezia pensa al “numero chiuso” : Venezia pensa al «numero chiuso» nelle zone più delicate del centro storico, come Piazza San Marco, nei giorni in cui il Carnevale 2018 entrerà nel vivo, ovvero da domenica 4 febbraio. ...

Carnevale Venezia 2018 - al via la kermesse : le immagini della Festa Veneziana sull'Acqua all'insegna del circo e di Fellini : ... Wavents si è affidata virtualmente all'occhio di Federico Fellini, grande estimatore della magia circense, che nelle sue pellicole, come nel film La Strada" ha raccontato questo magico mondo. ...

Troppi turisti per il Carnevale : Venezia pensa al “numero chiuso” in centro storico : Alla festa sull’acqua sono rimasti fuori in 20 mila, con code nelle calli e calca al punto che solo 11 mila visitatori hanno potuto assistere allo show

Carnevale di Venezia 2018 - una pantegana gigante alla sfilata sull'acqua : Il Carnevale di Venezia 2018 apre i battenti con la tradizionale Festa sull'acqua in Rio di Cannaregio, che per l'occasione si trasforma in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto con uno show che, ...

Le ricette della domenica : come si fanno le frittelle di Carnevale dalla laguna di Venezia : Ci siamo: il 27 gennaio in laguna, nel cuore di Venezia, ha avuto ufficialmente inizio il Carnevale, che si aprirà con una scenografica cerimonia su acqua a Rio di Cannaregio, uno dei canali più importanti della città, e proseguirà con feste ed eventi a tema fino al 13 febbraio.LEGGI ANCHECosa mangeremo nel 2018? I food trend virano verso la salute Oltre all’usanza di vestirsi in costume e indossare la maschera (le maschere Veneziane sono ...

“Stupore - tecnica - acrobaticità e magia” : Carnevale di Venezia al via [GALLERY] : 1/10 LaPresse/AFP ...

Tra Casanova e Sade - ecco il Carnevale dell'Hotel Metropole di Venezia : Un occhio a Giacomo Casanova , un altro al marchese de Sade , senza dimenticare il 'Don Giovanni' di Mozart e la torrida trasposizione cinematografica di 'Doppio Sogno' di Schnitzler in 'Eyes Wide ...