: Care attrici, perché la vostra lettera contro le molestie non basta - Wired - imaginewebadv : Care attrici, perché la vostra lettera contro le molestie non basta - Wired - daniela_elle : Care attrici, perché la vostra lettera contro le molestie non basta -

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Da quando è scoppiato il caso Weinstein ed è stato scoperchiato il vaso di Pandora delle, di cose ne sono successe parecchie e sono successe in tutto il mondo. Ma è importante sottolineare che non tutti i sistemi hanno reagito allo stesso modo. Negli Stati Uniti, ad esempio, dopo l’ondata di sacrosante denunce, il mondo dello spettacolo sembra si stia allontanando sempre di più dalla questione, andando a paragonare fatti di comprovata gravità (Weinstein) a goffe dinamiche di approcci sessuali (Aziz Ansari). Il rischio oltreoceano è di perdere di vista il punto da cui tutto era partito e cioè la componente professionale e gerarchica. Non è questo il momento di fare educazione sessuale (anche se molti uomini ne avrebbero un disperato bisogno) ma è necessario continuare a puntare il dito su chi, sistematicamente, utilizza il proprio potere per ricattare, prevari, molestare, ...