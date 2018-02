Carabinieri | gen Nistri in visita al Comando interregionale Vittorio Veneto 2

Carabinieri : gen. Nistri in visita al Comando interregionale Vittorio Veneto : Padova, 2 feb. (AdnKronos) - Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri , Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri , e’ giunto a Padova in visita al Comando interregionale Carabinieri “ Vittorio Veneto ”. Al suo arrivo, nella storica caserma intitolata alla medaglia d’argento al valor militare G

Fermato per un controllo - dichiara false generalità e minaccia Carabinieri : arrestato 32enne : Catanzaro " "Caccia" ai parcheggiatori abusivi vicino all'ospedale Pugliese-Ciaccio per i carabinieri della Stazione di Bellamena a Catanzaro che, nel fine settimana, hanno svolto dei servizi ...

Il generale dell’Arma dei Carabinieri Angiolo Pellegrini in visita a Vicenza : Il sindaco Achille Variati ha ricevuto a Palazzo Trissino il generale dell’Arma dei Carabinieri Angiolo Pellegrini , comandante della sezione antimafia di Palermo dal 1981 al 1985 e “uomo di fiducia” del pool di Giovanni Falcone. Il generale Pellegrini ha incontrato alcune…Continua a leggere →

Lascio con orgoglio. Il Generale Del Sette saluta i Carabinieri : Roma – Così il Generale Tullio Del Sette , comandante Generale uscente dell’Arma dei Carabinieri , nel suo saluto a al nuovo Comandante Generale da oggi in carica,... L'articolo Lascio con orgoglio. Il Generale Del Sette saluta i Carabinieri su Roma Daily News.

Voci a sorpresa sul concorso Carabinieri 2018 : Allievi o Ufficiali? Le ultime dell’11 gennaio : In queste ore stanno prendendo corpo nuovi rumors riguardanti la possibilità che venga annunciato un concorso Carabinieri 2018 , con grande sorpresa per tutti coloro che seguono sempre con attenzione queste vicende. Dopo la lunga telenovela che ci ha accompagnato a dicembre con il ciclo precedente, oggi 11 gennaio tocca dunque concentrarsi su quanto potrebbe avvenire a stretto giro, almeno stando a Voci di corridoio da analizzare con grande ...

Un nuovo comandante generale per i Carabinieri : Giovanni Nistri Video : Chiacchiere e polemiche a parte, la Benemerita è sempre nel cuore degli italiani, anche quando sembra oscillare la fiducia nei suoi confronti. Ora sappiamo ufficialmente che il nuovo comandante generale che subentrera' al generale Tullio Del Sette a partire dal prossimo 15 gennaio sara' il generale Giovanni Nistri . Definirlo un personaggio è dir poco, dato l'altissimo livello culturale e professionale. Nato a Roma il 14 febbraio del 1956, ...

Un nuovo comandante generale per i Carabinieri : Giovanni Nistri : Chiacchiere e polemiche a parte, la Benemerita è sempre nel cuore degli italiani, anche quando sembra oscillare la fiducia nei suoi confronti. Ora sappiamo ufficialmente che il nuovo comandante generale che subentrerà al generale Tullio Del Sette a partire dal prossimo 15 gennaio sarà il generale Giovanni Nistri . Definirlo un personaggio è dir poco, dato l'altissimo livello culturale e professionale. Nato a Roma il 14 febbraio del 1956, Giovanni ...

Agrigento : Carabinieri sequestrano tre quintali fuochi pirotecnici : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - I Carabinieri di Agrigento hanno sequestrato una vera e propria Santabarbara. Ben 1140 confezioni di prodotti pirotecnici , 62 batterie di supporti per il lancio dei fuochi , inneschi di vario genere e pericolosissime bombe carta. Questo l’armamentario proibito rinvenuto

Consob - Carabinieri ed Esercito : Gentiloni punta a chiudere il pacchetto nomine nel Cdm tra venerdì e sabato : Arriverà venerdì o al più tardi sabato mattina, l'indicazione del nuovo presidente della Consob. In un Consiglio dei ministri che, subito dopo il via libera alla manovra e prima dello scioglimento delle Camere, dovrebbe varare un pacchetto di nomine che, nelle intenzioni del premier Paolo Gentiloni, includerà i vertici dei Carabinieri e dell'Esercito.I ministri, a quanto confermano fonti di governo, sono allertati per ...