Candidato M5s in affitto di favore? Di Maio | ' Se vero non può stare con noi'

Dessì Candidato imbarazza il M5S Di Battista : «Indagare sul suo affitto» : Dopo il video di Piazza Pulita che ha svelato il canone irrisorio pagato per la casa comunale in cui vive, il parlamentare simbolo del Movimento a Roma chiede di fare chiarezza

Sondaggi Elezioni 2018/ Voto per partito o Candidato? M5s ‘sul territorio’ - LeU sceglie ‘i big’ : Sondaggi Elettorali Politici: intenzioni di Voto Elezioni 2018, ultime notizie e analisi. M5s sfiora il 30%, Renzi ai minimi storici, non bene FdI di Giorgia Meloni(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:20:00 GMT)

Elezioni - il Candidato M5s fotografato con Spada paga 7 euro al mese di affitto al comune. Di Battista : “Bisogna indagare” : Sette euro e settantacinque centesimi al mese. Novantatré euro all’anno. È l’affitto pagato da Emanuele Dessì per una casa popolare di proprietà dell’Ater. Finisce nuovamente al centro delle polemiche il candidato del Movimento 5 stelle al Senato. Titolare di un posto nel listino proporzionale del collegio Lazio 3, Dessì è l’aspirante senatore ritratto in palestra con Domenico Spada, il pugile cugino di Roberto, ...

