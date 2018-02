Calenda risponde a Di Maio sui braccialetti Amazon | ' In Italia mai'

Caos Calendario - la Lega Calcio risponde a Sarri! : Non si placano le polemiche sul campionato di Serie A, in particolar modo hanno fatto discutere le parole di Maurizio Sarri che si era lamentato del calendario. Ecco la nota della Lega Calcio: “Finora la turnazione prima/dopo tra Juventus e Napoli è del tutto alla pari, visto che proprio gli azzurri arrivano da 5 giornate consecutive in cui sono scesi in campo prima della Juventus. Escludendo le prime 2 giornate di agosto, per la diversa ...

Tasse universitarie - Calenda risponde a Grasso : 'Misura trumpiana'. Quanti già non le pagano? : (Articolo aggiornato l'8 gennaio alle ore 11.30) 'Aboliamo tutte le Tasse universitarie' è la proposta lanciata dal presidente del Senato Pietro Grasso dal palco dell'assemblea nazionale di Liberi e ...

Tasse universitarie - Calenda risponde a Grasso : "Misura trumpiana". Quanti già non le pagano? : (Articolo aggiornato l'8 gennaio alle ore 11.30) "Aboliamo tutte le Tasse universitarie" è la proposta lanciata dal presidente del Senato Pietro Grasso dal palco dell'assemblea nazionale di Liberi e uguali, dove ha specificato che la misura "costa 1,6 miliardi". Proposta subito bocciata dal ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda: "La proposta di Pietro Grasso sull'abolizione delle ...

"I 3 milioni a IsiameD? Mi sembra una roba a dir poco stravagante". Calenda risponde ad Agi : "Emendamento parlamentare mai dato parere positivo. Non ne sapevo nulla finché non segnalato da voi. Non ho la più vaga idea di cosa sia. Mi sembra una roba stravagante, a dir poco": lo scrive su Twitter il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda in risposta al direttore di Agi, Riccardo Luna, che ha chiesto chiarimenti in merito a un comma della manovra che prevede un contributo di 3 milioni di euro a ...

'I 3 milioni a Isiamed? Mi sembra una roba a dir poco stravagante'. Calenda risponde ad Agi : La collaborazione tra le due associazioni, fa sapere Isiamed ad Agi, era finalizzata allo studio dei 'temi della nuova economia digitale'. Ma è solo nel 2016 che Isiamed decide di cominciare ad ...

"I 3 milioni a Isiamed? Mi sembra una roba a dir poco stravagante". Calenda risponde ad Agi : "Emendamento parlamentare mai dato parere positivo. Non ne sapevo nulla finché non segnalato da voi. Non ho la più vaga idea di cosa sia. Mi sembra una roba stravagante, a dir poco": lo scrive su Twitter il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda in risposta al direttore di Agi, Riccardo Luna, che ha chiesto chiarimenti in merito a un comma della manovra che prevede un contributo di 3 milioni di euro a ...

Tap - Emiliano shock 'Sembra Auschwitz'. Gli risponde Calenda 'Torni nei limiti di confronto civile' : Il cantiere Tap di Melendugno 'Sembra Auschwitz, se vedete le fotografie è proprio identico. Hanno alzato un muro di cinta con filo spinato, è impressionante'. Lo ha affermato il presidente della ...