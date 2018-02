Calciomercato Torino | il retroscena su Bessa | la rivezione dell’agente

Calciomercato Torino - pressing dello Spartak Mosca per Ljajic : il suo addio è ancora possibile : Calciomercato Torino – Il mercato condotto dal Torino nella sessione invernale appena conclusa è stato ampiamente insufficiente. Mazzarri aveva chiesto un centrocampista e un vice-Belotti ma la dirigenza non è riuscita ad esaudire nessuna delle due richieste del tecnico toscano. La telenovela legata a Donsah si è conclusa con un nulla di fatto mentre per il vice-Belotti non si è fatto un granchè aldilà di qualche sondaggio. Il mercato in ...

Torino - voto 4 : Calciomercato pessimo - Cairo sbaglia tutto e conferma di non voler puntare all’Europa : Nella giornata di ieri si è conclusa la finestra invernale di calciomercato, una delle più grandi delusioni è stato il Torino che non è riuscito a piazzare l’ultimo sussulto per accontentare il tecnico Walter Mazzarri. L’arrivo dell’ex Napoli ha cambiato volto alla squadra che adesso gioca meglio ed ottiene anche risultati, bastava un piccolo sacrificio per provare a rientrare in corsa per l’Europa League invece il ...

Calciomercato Torino : Ljajic può essere ancora ceduto a febbraio : Il fantasista, per la cronaca, potrebbe essere ceduto in Cina , anche qui piace molto, o addirittura negli Stati Uniti. In questi due paesi, infatti le trattative sono aperte per quasi tutto il mese ...

Calciomercato Torino - Boyè in prestito al Celta Vigo : Torino - Lucas Boyè saluta il Torino : da stasera è un calciatore del Celta Vigo . I due club hanno chiuso l'operazione sulla base di un prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto. 'Il Toro ...

Calciomercato - l’agente di Donsah allo scoperto : “ecco a che punto è la trattativa col Torino” : “Troppo tardi i contatti col Torino. La decisione verrà presa negli ultimi minuti, ma la soluzione migliore è che resti al Bologna. Nessun contatto con l’Inter”. Parlando ai microfoni di Premium sport, l’agente di Donsah, Oliver Arthur, ha di fatto chiuso la trattativa per il centrocampista. Uno spiraglio aperto resta come da parole dell’agente, ma si tratta davvero di una minima speranza dato che i tempi stringono ...