Calciomercato Roma | Nainggolan allo scoperto | che annuncio sul futuro!

: ?? ??? | #Chelsea: #Emerson in partenza da #Roma, le immagini ?? - DiMarzio : ?? ??? | #Chelsea: #Emerson in partenza da #Roma, le immagini ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Passi avanti per la trattativa #Emerson - #Dzeko. Altre 24/48 ore per #Roma e #Chelsea per trovare… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Terminata la sessione invernale diche ha vistoaccostato a diversi club cinesi, il centrocampista belga è tornato a parlare del suo futuro facendo un importanteche farà felici i tifosi della. Ecco le dichiarazioni del ‘Ninja’ ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Qui sto benissimo, non vedo il motivo per cui dovrei andar via. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in questi casi neanche tutti i soldi ti possono far cambiare idea. Potrei firmare a vita per la, anche perché ho rinunciato a tante squadre. A meno che la società un giorno decida di cacciarmi”. Sul paragone Di Francesco-Spalletti: “Caratterialmente penso che Di Francesco sia un po’ più tranquillo rispetto a Spalletti. Spalletti si innervosiva anche perché leggeva una cosa sbagliata, o non so, sentiva una cosa e la faceva più grande di ...