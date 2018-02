Calciomercato Juventus News | Pistocchi | se il Sassuolo rifiuta 28 milioni per

Calciomercato Juventus/ News - Beppe Marotta il re delle plusvalenze (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Beppe Marotta si è dimostrato ancora una volta uno dei dirigenti più intelligenti del nostro calcio.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:13:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Raiola : Kean vale 75 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Mino Raiola torna a colpire e sottolinea come il giovane attaccante Moise Kean valga attorno ai 65 milioni di euro.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 04:03:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - torna di moda il nome di Fabinho (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: torna di moda il nome di Fabinho, centrocampista del Monaco che ha dichiarato di voler lasciare la Francia(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 03:38:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - spunta l'idea Ferreira-Carrasco per l'attacco (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: spunta a sorpresa il nome di Yannick Ferreira-Carrasco in uscita dall'Atletico Madrid, sostituirà Juan Cuadrado?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:56:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - doppio colpo a centrocampo : ecco Emre Can e Pellegrini - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, Ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: doppio colpo a centrocampo, arrivano Emre Can e Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Juventus/ News - doppio colpo a centrocampo : ecco Emre Can e Pellegrini (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: doppio colpo a centrocampo per l'estate, arrivano Emre Can dal Liverpool e Lorenzo Pellegrini dal Sassuolo.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 04:08:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - il Manchester United piomba su Alex Sandro (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: il Manchester United di José Mourinho piomba sul terzino brasiliano Alex Sandro che sembra sconteto a Torino.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:48:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Marchisio negli Stati Uniti a fine stagione? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: il futuro di Claudio Marchisio sembra essere scritto, il centrocampista bianconero verso gli Stati Uniti d'America.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 03:23:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Venerato : i bianconeri hanno preso Pellegrini (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Ciro Venerato ha sottolineato come i bianconeri abbiano acquistato per l'estate Lorenzo Pellegrini.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 04:12:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - bianconeri pronti a prendere Han : sì in settimana (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe messo le mani sul nordcoreano Kwang-Song Han del Cagliari in prestito al Perugia(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:18:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Balotelli gratis a giugno a sorpresa? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: si profila un altro colpo interessante per i bianconeri che potrebbero acquistare a sorpresa Balotelli.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:47:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can : futuro in mano al mio agente (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, 20 gennaio 2018: Emre Can torna a parlare del suo futuro e sottolinea come tutto sarebbe in mano al suo agente. I bianconeri non lo perdono di vista.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 03:36:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News : Wenger blocca Ozil per gennaio - ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Arsene Wenger ha bloccato la partenza di Mesut Ozil per la sessione di riparazione di gennaio, ma...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 04:08:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - problemi per il rinnovo di Alex Sandro? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: problemi per il rinnovo del brasiliano Alex Sandro? C'è il rischio che il calciatore chieda la cessione al club.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 03:14:00 GMT)