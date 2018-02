Calciomercato Juventus News | Emre Can | si prova a chiudere subito Ultime notizie

Calciomercato Juventus/ News - Han in estate : nuovo incontro ieri a Milano (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: nuovo incontro fra la Vecchia Signora e il Cagliari per il futuro del giovane attaccante ex-Perugia, Han(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:07:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Jonathan Tah : nuova idea per la difesa (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la Vecchia Signora segue il talentuoso difensore del Bayer Leverkusen, 21enne tedesco(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 09:13:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Pistocchi : se il Sassuolo rifiuta 28 milioni per Politano... (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: Maurizio Pistocchi fa un ragionamento su Matteo Politano che potrebbe interessare anche il club Campione d'Italia.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 03:25:00 GMT)

Calciomercato Juventus - non si molla Han : il punto dell’agente : Calciomercato Juventus – Nella giornata di ieri Juventus e Cagliari non hanno raggiunto un accordo per l’acquisto dell’attaccante nordcoreano Han da parte dei bianconeri. L’agente della punta tornata in Sardegna dal prestito al Perugia, intervenuto ai microfoni di ‘TuttoJuve’, ha però spiegato che in estate le parti si rincontreranno: “Ci siamo seduti al tavolo con Juventus e Cagliari – ...

Calciomercato / Le pagelle : flop Napoli - all’Inter manca il colpo - Juventus e Milan fermi : Calciomercato, le pagelle: flop Napoli, all’Inter manca il colpo, Juventus e Milan fermi. Cala il sipario sulla sessione di trattative di gennaio: ecco un mini resoconto(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:49:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Buffon potrebbe rinnovare fino al 2020 (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: l’estremo difensore della Vecchia Signora, Gigi Buffon, potrebbe rinnovare di altre due stagioni(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:45:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - sale Cristante - scende Barella - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus, Ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra torinese è alla ricerca di un centrocampista di talento per l'estate.

Calciomercato Top club europei : Juventus e Real Madrid - uniche senza acquisti : 1 di 6 Successiva ROMA - Terminato il mese caldo del Calciomercato , è tempo di bilanci. Il sito della Uefa effettua un resoconto di tutte le trattative che si sono concluse a gennaio. Le squadre ...

Calciomercato Juventus/ News - sale Cristante - scende Barella (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra torinese è alla ricerca di un centrocampista di talento per il prossimo mese di luglio(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 09:53:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Beppe Marotta il re delle plusvalenze (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Beppe Marotta si è dimostrato ancora una volta uno dei dirigenti più intelligenti del nostro calcio.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:13:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS/ News - Possibilità Roma per Asamoah a giugno (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: da Leandro Fernandes a Lirola, tanti i giovani trattati in questa sessione invernale sia in entrata che in uscita.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:46:00 GMT)

Calciomercato Juventus - le cifre delle cessioni di Mattiello - Lirola e Orsolini : Calciomercato Juventus – Nella giornata di oggi la Juventus ha perfezionato la cessione di tre giocatori: Mattiello, Lirola e Orsolini rispettivamente Sassuolo, Atalanta e Bologna. Sul sito ufficiale del club bianconero sono stati comunicati i dettagli delle tre operazioni con tutte le cifre. Lirola – “Lirola, classe 1997, è arrivato dalla Spagna alla nostra Under 19, e da qui nell’estate scorsa si è trasferito al Sassuolo in ...

Calciomercato Juventus - ufficiale : ceduti Lirola - Mattiello e Orsolini : TORINO - La Juventus dice addio a Pol Lirola e Federico Mattiello . I due calciatori - riporta il sito ufficiale del club bianconero - sono stati ceduti rispettivamente al Sassuolo e all'Atalanta. ...

Calciomercato Juventus : Preso Leandro Fernandes - i dettagli : La Juventus non avrebbe dovuto fare nulla in queste ultimissime ore di mercato ed invece ecco che Marotta e Paratici hanno messo a segno un colpo a sorpresa: stiamo parlando di Leandro Fernandes, trequartista di nazionalità olandese classe ’99 che è stato prelevato dal Psv Eindhoven. Il giovane, considerato uno dei migliori Under 18 in circolazione in Europa, almeno all’inizio verrà aggregato alla Primavera di Dal Canto, ma con ...