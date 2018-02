Calciomercato Benevento-Sagna | affare praticamente fatto

Calciomercato Benevento - è fatta per Sagna : tutti i dettagli : Calciomercato Benevento – Nonostante il Calciomercato invernale sia ufficialmente terminato il 31 gennaio alle 23, il Benevento ha messo a segno un altro colpo ad effetto pescando dalla lista dei molti svincolati. E’ fatta per Bacary Sagna, terzino francese ex Arsenal e Manchester City. I contatti di oggi hanno portato alla chiusura della trattativa con il giocatore che è già in viaggio per la Campania. Un rinforzo sicuramente ...