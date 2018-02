Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Calcio - Antonio Romano è della Casertana : "Mi hanno voluto fortemente. Ho tanto entusiasmo e voglia di riscatto" : 18:12:34 La Casertana FC comunica di essersi assicurata a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Antonio Romano. Il centrocampista classe 1996 arriva dalla SSC Napoli dopo aver ...

CalcioMERCATO MILAN/ News - ufficiale - preso Antonio Mionic (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino/esterno sinistro del Manchester United, Matteo Darmian, potrebbe fare ritorno a MILANello(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Antonio Cassano torna a giocare? / Calciomercato gennaio : “Sono pronto - ma non ci sono proposte soddisfacenti” : Antonio Cassano torna a giocare? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:02:00 GMT)

ANTONIO CASSANO TORNA A GIOCARE? / Calciomercato gennaio : quali sono le ipotesi più realistiche? : ANTONIO CASSANO TORNA a GIOCARE? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:46:00 GMT)

Antonio Cassano torna a giocare?/ Calciomercato gennaio : il barese cerca un progetto serio : Antonio Cassano torna a giocare? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:10:00 GMT)

CalcioMERCATO MILAN/ News - torna a circolare il nome di Antonio Conte per il futuro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro del club meneghino, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della società gigliata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:48:00 GMT)

Calcio a lutto - ci ha lasciati Antonio Valentin Angelillo : ex di tante squadre italiane : Se ne va un altro “angelo dalla faccia sporca”. Il Calcio italiano piange la scomparsa, a 80 anni, di Antonio Valentin Angelillo, attaccante argentino protagonista fra anni Cinquanta e gli anni Ottanta, prima in campo e poi in panchina. Esploso in patria con Racing Avellaneda e Boca Juniors, viene portato in Italia da Angelo Moratti, che nell’estate 1957 lo fa vestire di nerazzurro. All’Inter vive i suoi anni migliori ...