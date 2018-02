Calcio a 5 | Europei | Italia-Serbia 1-1

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Serbia 1-1 - le pagelle degli azzurri. De Luca pareggia - Honorio inventa - Merlim tutto campo : Oggi l’Italia ha fatto il proprio debutto agli Europei 2018 di Calcio a 5 pareggiando con la Serbia per 1-1. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a Lubiana. STEFANO MAMMARELLA: 6,5. Il nostro portiere non può nulla sul gol di Tomic. Per il resto si è sempre fatto trovare pronto e ha dato sicurezza a tutta la squadra. GABRIEL LIMA: 6. Ci si aspettava qualche guizzo in più da parte del nostro capitano che è invece emerso ...

Calcio a 5 - Europei 2018 – Roberto Menichelli : “Partita molto dura - bravi a rimetterla in piedi. Ora ci giochiamo tutto con la Slovenia” : Inizia con un pareggio l’avventura dell’Italia agli Europei di Calcio a 5 in quel di Lubiana (Slovenia). Il punteggio finale con la Serbia è infatti di 1-1: gli azzurri, dopo essere andati sotto al 30’ per la rete di Tomic, sono riusciti a riportare il match in parità grazie al gol realizzato due minuti dopo da De Luca. Una prestazione considerata soddisfacente dal coach Roberto Menichelli, che ha così parlato nel dopo partita: “E’ stata una ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Slovenia. Data - programma - orario d’inizio e tv : gli azzurri per volare ai quarti di finale : L’Italia si giocherà il tutto per tutto agli Europei 2018 di Calcio a 5 affrontando la Slovenia nel match in programma sabato 3 febbraio. Gli azzurri, dopo aver pareggiato contro la Serbia, sono spalle al muro e sono costretti a battere i padroni di casa (o a pareggiare dal 2-2 con massimo 2 ammonizioni) per strappare la qualificazione ai quarti di finale. Si preannuncia un’autentica battaglia a Lubiana, i ragazzi di coach Menichelli ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : l’Italia si qualifica ai quarti di finale se… Tutte le possibili combinazioni. Situazione intricatissima - occhio ai cartellini. Rischio sorteggio! : L’Italia ha pareggiato contro la Serbia (1-1) all’esordio negli Europei 2018 di Calcio a 5. Gli azzurri sono usciti dal palazzetto di Lubiana con un punto ma la qualificazione ai quarti di finale si deciderà contro la Slovenia padrona di casa nel match di sabato sera. I ragazzi di coach Menichelli sono spalle al muro e sono chiamati a un’impresa se non vorranno salutare prematuramente la rassegna continentale. Lima e compagni ...

Calcio a 5 - Europei 2018 – L’Italia incomincia con un pareggio : 1-1 con la Serbia - De Luca ci salva. Gli azzurri sbattono contro Aksentijevic : L’Italia incomincia gli Europei 2018 di Calcio a 5 con un pareggio: gli azzurri si fermano sull’1-1 contro la Serbia e dunque si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale sabato sera nel match decisivo contro la Slovenia. Gli azzurri sono scesi in campo a Lubiana con i favori del pronostico, desiderosi di riscattare la debacle di due anni fa e con la speranza di ripercorrere le orme del trionfo epocale di Anversa 2014. Gli ...

LIVE Italia-Serbia - Europei Calcio a 5 2018 in DIRETTA : 1-1 - gli azzurri incominciano con un pareggio. Decisiva sfida alla Slovenia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, esordio degli azzurri agli Europei 2018 di calcio a 5. La nostra Nazionale sfiderà la formazione slava che l’altroieri ha pareggiato contro la Slovenia: i ragazzi di coach Menichelli vanno a caccia di una vittoria che garantirebbe la qualificazione anticipata ai quarti di finale, in caso di alto risultato ci giocheremmo tutto nella sfida conclusiva contro i padroni di casa. A ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Kazakistan a valanga sulla Polonia! 5-1 nettissimo - quarti di finale in cassaforte : Esordio a valanga per il Kazakistan nel Gruppo B degli Europei di Calcio a 5, in corso di svolgimento alla Arena Stožice di Ljubljana (Slovenia). Una delle possibili outsiders per la vittoria finale, si impone per 5-1 (4-0 nettissimo a fine primo tempo) sulla Polonia, che era stata bravissima a fermare sull’1-1 la Russia due giorni fa. Difficile per i polacchi sperare nel passaggio del turno, che è già ufficiale per i kazaki: servirà una ...