Calcio a 5 | Europei 2018 | Romania-Ucraina 2-3 Altalena di emozioni | gara decisa

Calcio a 5 - Europei 2018 : risultati e classifiche della fase a gironi. Il calendario e gli orari : Gli Europei 2018 di Calcio a 5 vanno in scena a Lubiana, in Slovenia, tra martedì 30 gennaio e sabato 10 febbraio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente si contenderanno il titolo europeo nell’Arena Stozice, dandosi battaglia in due settimane ricche di spettacolo ed emozioni. Ecco il calendario completo, i risultati e le classifiche della fase a gironi e gli abbinamenti della fase finale: GRUPPO A Martedì 30 gennaio, ore 18.00: ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Francia-Azerbaijan 3-5 : Bolinha scatenato! Gli azeri piazzano la cinquina e passano il turno : L’Azerbaijan è la seconda squadra già qualificata per i quarti di finale degli Europei 2018 di Calcio a 5. Gli azeri prevalgono in rimonta contro la Francia, annichilendo nella ripresa le velleità dei transalpini, ringalluzziti dal pareggio a sorpresa con la Spagna, detentrice del titolo continentale, e garantendosi con autorità il pass per la fase ad eliminazione diretta del torneo. Il ct francese Pierre Jacky si affida in avvio al ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia col cuore in gola - contro la Slovenia è già un match da dentro o fuori : Affrontare la bolgia dell’Arena Stozice col piglio dei grandi e portare a casa una qualificazione che darebbe linfa al sogno degli azzurri e scaccerebbe la paura di fallire di nuovo. L’Italia si accinge sabato 3 febbraio ad affrontare i padroni di casa della Slovenia nella terza ed ultima partita del gruppo A degli Europei 2018 di Calcio a 5, con la consapevolezza che non esistono altre vie d’uscita e che un passo falso ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Slovenia-Italia. Programma - orari e tv. Come vederla in Diretta Streaming : Il 3 febbraio all’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia), tutto in una notte per la Nazionale Italiana di Calcio a 5 impegnata nella rassegna continentale 2018 nel secondo incontro contro la Slovenia, valido per il girone A. L’Italia di Roberto Menichelli, dopo aver pareggiato 1-1 nel match d’esordio contro la Serbia e sbattendo letteralmente contro il portiere avversario Aksentijevic, non può più sbagliare e deve assolutamente ...