Cake Star – Pasticcerie in sfida | Real Time fa un passo indietro per tornare avanti

Damiano Carrara in Cake Star con Katia Follesa : Pasticcerie in sfida su Real Time dal 2 febbraio : Damiano Carrara in Cake Star Pasticcerie in sfida insieme a Katia Follesa. Questo è il nuovo progetto che terrà impegnato il pasticcere che ha conquistato il pubblico di Real Time come giudice prima della versione senior e poi di quella junior di Bake Off Dolci in forno. Proprio in quest'ultima avventura è stato al fianco dell'attrice Katia Follesa che adesso lo accompagnerà in giro per l'Italia alla scoperta delle migliori Pasticcerie della ...