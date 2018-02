Buoni pasto | sempre meno accettati ecco perchè

: Buoni pasto “scaduti”. “Qui!Ticket” rifiutati dai commercianti. La denuncia - affariroma : Buoni pasto “scaduti”. “Qui!Ticket” rifiutati dai commercianti. La denuncia - FrancescChirico : RT @fpcgilromalazio: Buoni pasto Qui Ticket: a seguito delle segnalazioni sull'impossibilità di usarli, arriva la risposta di Consip. Da q… - cislfproma : RT @cisl_fplazio: #Roma #Capitale, @cosentinogianca (#Cisl-Fp): “Dopo la nostra diffida @Roma Capitale corre ai ripari sui buoni pasto” #il… - popama_ : RT @fpcgilromalazio: Buoni pasto Qui Ticket: a seguito delle segnalazioni sull'impossibilità di usarli, arriva la risposta di Consip. Da q… - tizzi_ge : Buoni pasto carta straccia? - FP CGIL Lombardia -

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Dopo la recente riforma che ha permesso di estendere l'utilizzo deicome mezzo di pagamento quasi universale, con la possibilità di utilizzarli in viarie strutture, come gli agriturismi, e non solo per fare la spesa, si affaccia all'onore delle cronache un problema non da poco. Infatti una delle maggiori società distributrici dei famosi tagliandi la Qui! avrebbe interrotto, ormai da diversi mesi, i pagamenti ai commercianti di dverse Regioni del Nord Italia tra cui Liguria, Piemonte e Lombardia costringendo gli esercenti ad esporre nei propri negozi un chiaro avviso alla clientela in cui si fa presente che è sospesa l'accettazione deiQui! Ad affiggere per primi questo messaggio sono stati i supermercati della Coop. Ma è probabile che, se la situazione di mancato pagamento continuerà a protrarsi, altre catene della GDO seguiranno il suo esempio. Ma cerchiamo di ...