Buone notizie per il Mezzogiorno | Il Pil cresce più delle altre regioni

Terremoto - Delrio : “Tre Buone notizie dai cantieri Anas” : “La riapertura senza limitazioni della 209 Valnerina, l’imminente riapertura, seppur parziale, della galleria San Benedetto e il cantiere di Micigliano sulla Salaria che ha ripreso a procedere a buon ritmo, sono le tre buone notizie che emergono dalla visita odierna”. A dirlo e’ il ministro alle Infrastrutture Graziano Delrio, al termine del sopralluogo ai cantieri Anas sulle zone terremotate di Umbria e Marche e a quello ...

Dalla Biennale a Tor Bella Monaca : la disabilità è arte Buone notizie gratis in edicola : Nella periferia romana spicca il Laboratorio Museo d’arte della comunità Sant’Egidio: gli allievi (una settantina di disabili) seguono i corsi degli artisti e riversano sulle tele passione e anima. E c’è chi arriva alla Biennale di Venezia e al Maxxi

Massimo Giletti - come sta dopo il malore in diretta. Buone notizie dall'ospedale : Massimo Giletti è stato ricoverato in ospedale, in via precauzionale, dopo il malore di ieri sera durante il suo programma su La 7 'Non è l'arena' , dovuto a una forte influenza . Il conduttore ...

Delpini ai giornalisti : "Pagate anche voi la 'decima' con le Buone notizie" : L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha chiesto ai giornalisti di pagare una tassa, o meglio una "decima", scrivendo qualcosa che dia speranza, che dica "soprattutto ai giovani che c'è ...

Juventus - Buone notizie per Allegri : Marchisio in gruppo : TORINO - Questa mattina la Juventus si allenata a Vinovo in vista della partita con il Chievo di sabato sera alle 20.45. Continuano le buone notizie per Massimiliano Allegri : Claudio Marchisio ha ...

Juventus - Buone notizie per Allegri : Buffon torna in gruppo : Juventus, buone notizie per Allegri: Buffon torna in gruppo Serie A News Calcio - notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, buone notizie PER Allegri – Gigi Buffon sta per riprendersi i guanti per tornare a difendere i pali della porta bianconera nella prossima giornata contro il Chievo. A causa dell’infortunio al polpaccio il portiere ha saltato 6 partite, durante ...

MotoGp – L’annuncio di Valentino Rossi sul futuro : “ci sono Buone notizie…” : 1/14 ...

Colf e badanti : novità importanti e Buone notizie per i lavoratori domestici Video : Un settore in espansione è sicuramente quello del lavoro domestico. Una tipologia di lavoro che i legislatori considerano importante e che è soggetto a costati aggiornamenti. Milioni di famiglie si rivolgono a collaboratori domestici, badanti e baby sitter per quella che è diventata un'attivita' lavorativa in crescita. Negli ultimi anni sono comparse regole per contrastare il fenomeno del lavoro nero, strumenti di pagamento per queste ...

Buone notizie dalla Germania - Borse europee positive : Stabile il dollaro/yen (110,8), in attesa dell'annuncio della Bank of Japan sulla politica monetaria in programma domani. Accelerano nel finale le quotazioni del petrolio, con Wti e Brent ...

Infortunio Immobile - la prima diagnosi non porta Buone notizie per Inzaghi : i dettagli : Infortunio Immobile – La Lazio ha ricominciato la sua marcia in campionato con una cinquina rifilata al Chievo. L’unica nota negativa della giornata l’Infortunio rimediato da Ciro Immobile. Dopo appena 6 minuti l’attaccante ha chiesto il cambio, salvo poi continuare a giocare per circa mezzora prima di arrendersi per il dolore che diventava più fitto. La prima diagnosi dice che Immobile ha riportato un’elongazione ...

Buone notizie sul fronte delle piccole-medie imprese : Uno dei principali effetti della lunga fase di recessione e stagnazione che ha colpito l'economia italiana è rappresentato dal netto calo del numero di Pmi (società con addetti compresi tra 10 e 250 ...

Giornalisti : a Soglio - Rinaldi - Taggiasco il premio Buone Notizie : Elisabetta Soglio, ideatrice e direttore del 'Corriere Buone Notizie' del 'Corriere della Sera', Benedetta Rinaldi, conduttrice di 'UnoMattina' su Rai1; Flavia Taggiasco, italo americana, autore di 'Matrix' su Canale 5 e corrispondente dall'Italia dell'americana Fbc; Carlo De Blasio, vicedirettore della Tir, la testata informativa regionale della Rai; sono i vincitori dell'edizione 2018 del ...

Ambiente - dopo decenni di lotte finalmente tre Buone notizie : di Mirko Annunziata L’ascesa di Trump alla Casa Bianca ha portato, tra le tante conseguenze, anche una decisa sferzata anti-ambientalista da parte di Washington. Oltre alla clamorosa uscita degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sull’Ambiente, l’amministrazione Trump ha in più occasioni mostrato un forte scetticismo nei confronti delle denunce di scienziati e attivisti sui pericoli arrecati dall’uomo al nostro pianeta. Con premesse del genere, ...

Premio Buone notizie Civitas Casertana : ... insieme a tanti volontari, incontrano persone e personaggi autorevoli che possono essere testimoni significativi per i giovani e per un mondo migliore. Un esempio, quello de "Il Bullone", divenuto ...