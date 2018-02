Braccialetto ai dipendenti | bufera su Amazon ' E' il nuovo schiavismo'

Amazon brevetta Braccialetto elettronico per ottimizzare il lavoro dei dipendenti. Ed è subito polemica : L’espansione globale registrata da Amazon negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, e le ha permesso di crescere anche al di fuori degli USA raggiungendo i principali paesi d’Europa con centri di smistamento per la gestione delle spedizioni, in modo da ottimizzare l’attività della società rendendo ancora più veloci le consegne a prescindere dal paese dal quale si effettuano ordini sul celebre portale online. Uno dei punti ...

