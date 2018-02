Boxe | World Series | Italia parte bene

Boxe - World Series 2018 : l’Italia Thunder parte alla grande - a Firenze battuti i Croatia Knights per 3-2 : Sono ripartite oggi le World Series of Boxing 2018 , arrivate quest’anno alla loro ottava edizione. Italia Thunder , inserita nel gruppo europeo insieme a British Lionhearts, Fighting Rooster (Francia) e i Croatia Knights , ha fatto il suo debutto al PalaMandela Forum di Firenze contro la formazione slava. La squadra italiana si è imposta per 3-2: un buon inizio che lascia ben sperare in virtù del futuro. Italia Thunder parte alla grande : nei ...

Boxe - World Series 2018 : i gironi suddivisi per Continente. Le avversarie degli Italia Thunder : Nel primo weekend del prossimo febbraio ripartiranno le World Series of Boxing, arrivate alla loro ottava stagione. La competizione di Boxe a squadra sarà come al solito divisa in una prima fase a gruppi, divisa per continenti, in questo caso America, Europa e Asia, per poi proseguire con una fase playoff organizzata a livello globale. Oltre all‘Italia Thunder, i cui convocati sono già stati resi noti a novembre, saranno nel gruppo Europeo ...