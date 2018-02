Borsa | Ny accentua calo a un' ora da chiusura | Dj-2 | 16%

: Borsa: Wall Street accentua caduta, Dj perde 400 punti ++ Si profila peggior settimana da due anni. Wall Street... - FocusEconomia : Borsa: Wall Street accentua caduta, Dj perde 400 punti ++ Si profila peggior settimana da due anni. Wall Street... -

Leggi la notizia su swissinfo.ch

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...